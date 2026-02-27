Ο Μιχάλης Stavento και η Ήβη Αδάμου έρχονται για ακόμα μία φορά με ένα εξαιρετικά τρυφερό τραγούδι, με τους στίχους να μας δημιουργούν τις πιο όμορφες εικόνες.

Το «Για Πάντα» δεν είναι μια έκφραση, είναι μια επιλογή. Και μπορούμε να το αφιερώσουμε σε εκείνον τον άνθρωπο που θέλουμε να περπατά δίπλα μας στο δικό μας άπειρο.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Μιχάλης Stavento κατά κόσμον Μιχάλης Κουινέλης (και κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company, ως επίσημο soundtrack της επερχόμενης ταινίας «Φίλοι Για Πάντα» που θα βγει στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου.

Το «Φίλοι Για Πάντα» είναι μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας.

Αν έπρεπε μόνο ένα ντουέτο να εκφράσει το «Για Πάντα» αυτό είναι σίγουρα ο Μιχάλης Stavento, η Ήβη Αδάμου και το ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ τους!

Λίγα λόγια για την ταινία:

Ένας γάμος που βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη που οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές «αθώες» εξυπηρετήσεις που μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργούν μια αλυσίδα από απρόβλεπτες, ξεκαρδιστικές και συγκινητικές καταστάσεις.

Καθώς οι ιστορίες ξετυλίγονται, το «Φίλοι Για Πάντα» θέτει ερωτήματα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει: πόσα θα ρίσκαρες για να βοηθήσεις έναν φίλο; Τι θα έκανες για να τον βγάλεις από μια δύσκολη στιγμή; Μέσα από τους χαρακτήρες και τις επιλογές τους, ο καθένας μας μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του και τη δική του παρέα, σε μια κωμωδία που αντλεί το γέλιο από καταστάσεις γνώριμες, που όλοι μας έχουμε βιώσει.

Από 5 Μαρτίου στους κινηματογράφους.

Πρωταγωνιστούν:

Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και Λούις Μάντιλορ.

