Ο τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος και η καταξιωμένη στιχουργός Ρεβέκκα Ρούσση ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις, καταθέτοντας επίσημα την πρότασή τους στη διαδικασία επιλογής της ΕΡΤ «Sing for Greece 2027», για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος ερμηνεύει το υποψήφιο τραγούδι και υπογράφει τη μουσική του, ενώ τους στίχους υπογράφει η Ρεβέκκα Ρούσση. Η πρόταση συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης ανάμεσα στις 234 συμμετοχές που υποβλήθηκαν συνολικά στην ΕΡΤ, εν όψει των δύο Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2027 στη Θεσσαλονίκη.

Με κοινό σημείο αναφοράς την προσήλωσή τους στην ποιότητα, την καλλιτεχνική συνέπεια και την ουσιαστική μουσική έκφραση, οι δύο καλλιτέχνες καταθέτουν μια υποψηφιότητα που στηρίζεται στην προσωπική τους αισθητική, σηματοδοτώντας τη συνάντηση δύο διαδρομών με ισχυρό αποτύπωμα και στη διεθνή μουσική σκηνή.

Βιογραφικά Στοιχεία

• Σταύρος Σαλαμπασόπουλος: Έχοντας πραγματοποιήσει σπουδές στο Παρίσι ως υπότροφος του γαλλικού κράτους, ο τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος έχει διαγράψει μια αξιόλογη διεθνή πορεία. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται σημαντικές συνεργασίες, όπως με την Όπερα του Παρισιού, την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Michael Haneke, ενώ έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

• Ρεβέκκα Ρούσση: Με πολυετή και καταξιωμένη παρουσία στη δισκογραφία, η Ρεβέκκα Ρούσση έχει υπογράψει στίχους για κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων οι Vittorio Grigolo, In-Grid, Μάριος Φραγκούλης, Νάνα Μούσχουρη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Δημήτρης Μητροπάνος. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί στενά με σπουδαίους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι Στέφανος Κορκολής, Μάριος Τόκας, Μίμης Πλέσσας και Γιώργος Θεοφάνους.