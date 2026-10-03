Την αντίθεσή του στη σύνδεση της μουσικής του με πολιτική δραστηριότητα εξέφρασε δημόσια ο Σταύρος Ξαρχάκος, με αφορμή τη χρήση έργου του σε πολιτικό σποτ.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παραχωρήσει άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση, ενώ παράλληλα επανέλαβε πως αποτελεί πάγια επιλογή του να μην επιτρέπει την αξιοποίηση της μουσικής του από πολιτικά κόμματα, παρατάξεις ή πρόσωπα.

Η πάγια θέση του Σταύρου Ξαρχάκου

Με ανάρτησή του στα social media, ο Σταύρος Ξαρχάκος αναφέρθηκε στη χρήση μουσικής του σε πολιτικό υλικό και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν έχει δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή του σε πολιτικό κόμμα για την αξιοποίηση έργου του.

Όπως ανέφερε, κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει σχετικά αιτήματα, ωστόσο ο ίδιος έχει επιλέξει διαχρονικά να τα απορρίπτει. Η στάση αυτή, όπως εξηγεί, δεν αποτελεί μια περιστασιακή απόφαση, αλλά μια συνειδητή επιλογή που ακολουθεί εδώ και χρόνια.

Δεν επιθυμεί πολιτική ταύτιση της μουσικής του

Βασική θέση του συνθέτη είναι ότι η μουσική του δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ή πρόσωπο.

Για τον λόγο αυτό, ξεκαθαρίζει πως η χρήση ενός έργου του σε πολιτική εκδήλωση, καμπάνια ή άλλο πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη έγκρισή του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει ή υποδηλώνει τη δική του πολιτική τοποθέτηση.

Το αίτημα για απόσυρση του υλικού

Στην ίδια παρέμβαση, ο Σταύρος Ξαρχάκος ζήτησε να απομακρυνθεί άμεσα κάθε σχετικό υλικό που έχει χρησιμοποιήσει μουσική του χωρίς τη συναίνεσή του.

«Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κάλεσε παράλληλα τους εμπλεκόμενους να σεβαστούν τη διαχρονική θέση του σχετικά με τη χρήση των έργων του για πολιτικούς σκοπούς.

Ποιο ήταν το πολιτικό σποτ

Το σποτ που προκάλεσε την αντίδραση του Σταύρου Ξαρχάκου είχε κοινοποιηθεί στα social media από τον Στέφανο Κασσελάκη, πρόεδρο του κόμματος των Δημοκρατών, και περιλάμβανε μουσική του γνωστού συνθέτη.

Μετά τη δημόσια παρέμβαση του Ξαρχάκου, το συγκεκριμένο σποτ αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος, στην αρχική του ανάρτηση, δεν κατονόμασε ούτε τον Στέφανο Κασσελάκη ούτε το κόμμα των Δημοκρατών. Αναφέρθηκε γενικά στη χρήση μουσικής του σε πολιτικό σποτ και διευκρίνισε τη θέση του για τη μη παραχώρηση σχετικών αδειών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stavros Xarchakos Official (@stavrosxarchakos)

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί.

Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη. Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου».