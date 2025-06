Κάθε χρόνο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό οι ομοφοβικές και τρανσφοβικές επιθέσεις αυξάνονται. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το 2023 οι επιθέσεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ο καθένας και η καθεμία οφείλουμε να πάρουμε θέση ενάντια σε οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά. Να μην κλείνουμε τα μάτια, να ενημερωνόμαστε, να αντιδράμε, να είμαστε ενεργοί πολίτες. Γιατί ακόμη και αν δεν μας αφορά, μας αφορά.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση επιστρέφει στο Athens Pride 2025, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια του, με μια καμπάνια ορατότητας. Ένα κάλεσμα προς όλους, όλες, όλα να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, συνειδητοποιώντας πως αυτή τελικά είναι η δύναμή μας. Στην καμπάνια Stay Awake, βλέπουμε τρία επεισόδια κακοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα: στην οικογένεια, στο σχολείο και στον δημόσιο χώρο. Και ενώ τα θύματα βάλλονται, ο περίγυρος είναι σαν να έχει πέσει σε λήθαργο, κοιμάται χωρίς να αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει. Όμως, κάποια στιγμή ξυπνάνε, στρέφοντας το βλέμμα τους προς τον θύτη, ένα βλέμμα με μεγάλη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη επίδραση, φέρνοντας μαζί τους τον αέρα της αλλαγής. Και έτσι η επίθεση σταματάει. Γιατί αν μένουμε ξύπνιες, ξύπνιοι, ξύπνια, μπορούμε να αντιστρέψουμε τη ροή της ιστορίας.

Η καμπάνια σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έχει σκηνοθετηθεί από τον Άλκη Παπασταθόπουλο (“Gomenaki”, “Hyped”, “Honeymoon”), σε παραγωγή της Πολύμνιας Παπαδοπούλου Σαρδελή και διεύθυνση φωτογραφίας της Αρετής Παπαϊωάννου. Την καμπάνια ντύνει μουσικά το μουσικό κομμάτι «Το Νιώσιμο» του PAN PAN με τη συμμετοχή της Λαμπρινής Γκόλια, μια ευγενική παραχώρηση της MINOS EMI SA. Από το Τμήμα Επικοινωνίας & Περιεχομένου του Ιδρύματος Ωνάση συνεργάστηκαν οι: Δημήτρης Δρίβας (Head of Communication & Content), Νίκος Αθανασόπουλος (Project Manager), Αλέξανδρος Ρουκουτάκης (Content Leader), Χρήστος Σαρρής (Head of Creative), Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου (Σενάριο), Βασίλης Μπίμπας (Social Media Manager), Δανιήλ Βεργιάδης (Campaign Manager), Έλενα Χωρέμη (Audiovisual Producer) και Αγγελική Αυγέρη (Audiovisual Line Producer).

Μάθετε περισσότερα

Δείτε το βίντεο: