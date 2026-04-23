Το «Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου», αποχαιρετά με συγκίνηση τον σπουδαίο Στέφανο Ληναίο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου, οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του αποχαιρετούν με θλίψη και ευγνωμοσύνη τον Στέφανο Ληναίο. Ο δικός μας «κύριος Στέφανος», στην χώρα των αθανάτων πια, μας αφήνει σπουδαία θεατρική παρακαταθήκη, παράλληλα με την ενεργή πολιτική του παρουσία και τα παρεμβατικά κείμενα-άρθρα του. Θα τον θυμόμαστε και θα τον αγαπάμε.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην επί 63 χρόνια σύντροφό του, Έλλη Φωτίου, τα παιδιά και τα εγγόνια του».