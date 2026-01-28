Στις 22 Ιανουαρίου άνοιξαν, στον έκτο όροφο, οι πόρτες του Amphibian, του νέου εστιατορίου με την υπογραφή του Chef Patron Τάσου Μαντή, του Άλεξ Μουρίδη και της ομάδας του βραβευμένου εστιατορίου Soil ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ανοίξουν επίσης εστιατόριο και rooftop bar στον 7ο όροφο.

Κάθε θεατής βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμους, κάθε φορά που κάθεται σε μια θέση στις σκηνές της Στέγης. Κάθε επισκέπτης βρίσκεται σε διαρκή κίνηση ανάμεσα σε πάρτι, εκθέσεις, takeover και παραστάσεις. Ο πολιτισμός ξεκινά από ένα τραπέζι με φαγητό. Το Amphibian ζωντανεύει ξανά τον έκτο και έβδομο όροφο της Στέγης, συστήνοντας στην Αθήνα έναν νέο γαστρονομικό προορισμό. Έναν χώρο που επεκτείνει την εμπειρία της Στέγης, προσθέτοντας γεύση και ποτό, αλλά και τον πολύτιμο χρόνο που χρειάζεται μια βραδιά πριν, μετά ή και ανεξάρτητα από την παράσταση.

Στη Στέγη, η εμπειρία συνεχίζεται πέρα από τις εκδηλώσεις της, και το Amphibian γίνεται το σημείο όπου η γαστρονομία συναντά την πόλη και τους ανθρώπους της.

Μια transitional gastronomy εμπειρία μάς προσφέρει την πιο σωστή μετάβαση της βραδιάς.

Ο Chef Patron Τάσος Μαντής, ο Άλεξ Μουρίδης και η ομάδα του Soil, συστήνουν στο αθηναϊκό κοινό το Amphibian. Μια σύγχρονη à la carte γαστρονομική πρόταση που εξελίσσεται διαρκώς ήρθε στη Στέγη. Το μενού στο Amphibian αλλάζει, προσαρμόζεται και ακολουθεί τις εποχές και τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης, αφήνοντας πάντα χώρο για πειραματισμό. Ανάμεσα στη μεσογειακή και τη διεθνή κουζίνα, με έμφαση σε καθαρές πρώτες ύλες από επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς, το Amphibian προσφέρει επιλογές για κρέας, ψάρι, vegetarian και vegan πιάτα. Μια κουζίνα προσβάσιμη και συμπεριληπτική, σχεδιασμένη για μοίρασμα και εξερεύνηση.

Η ανοιχτή κουζίνα φέρνει τη διαδικασία της δημιουργίας στο προσκήνιο, μετατρέποντας το μαγείρεμα σε μέρος της εμπειρίας. Τα πιάτα σερβίρονται σε custom κεραμικά του MudLab, σχεδιασμένα ειδικά για το Amphibian, ενώ τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν γαστρονομικά cocktails και μια σύγχρονη λίστα κρασιών που κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικές εκφράσεις του terroir, από καθαρές και ακριβείς οινοποιήσεις έως πιο ζωντανές, αυθόρμητες ζυμώσεις.

Το Amphibian αναπτύσσεται σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο στον 6ο και τον 7ο όροφο της Στέγης, με ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη και την πόλη. Η αισθητική του ισορροπεί ανάμεσα στο Japandi minimalism και το art-house, συνδυάζοντας γήινα και industrial υλικά, φυσικό και playful φωτισμό, καθώς και εικαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο της φύσης. Καθώς η ημέρα φτάνει στο τέλος της και έρχεται το βράδυ, το εστιατόριο και το αυτόνομο rooftop bar αλλάζουν vibes, με curated ηχοτοπία που κινούνται από elegant μελωδίες και airy indie pop μέχρι neo-soul, funky jazz και groovy ήχους, διαμορφώνοντας μια μουσική ταυτότητα που μεταβάλλεται μαζί με τον χώρο και τους ανθρώπους του.

Το πλήρως ανακαινισμένο περιβάλλον του Amphibian φέρει την υπογραφή της Ninedesign, ενώ τα illustrated στοιχεία, εμπνευσμένα από τον κόσμο της φύσης, είναι ιδέες της εικονογράφου Mary Maka.

Μια ολοκληρωμένη, gourmand εμπειρία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον πολιτισμό.

Το Amphibian εντάσσεται οργανικά στον τρόπο με τον οποίο η Στέγη αντιλαμβάνεται τη φιλοξενία και τη γαστρονομία ως συνέχεια της πολιτιστικής εμπειρίας. Απευθύνεται τόσο σε όσους θέλουν να παρατείνουν τη βραδιά τους μετά την παράσταση όσο και σε εκείνους που αναζητούν έναν αυτόνομο γαστρονομικό προορισμό στην καρδιά της Αθήνας.

Ανοιχτό, με κρατήσεις ή χωρίς, το Amphibian προσκαλεί το κοινό να ανέβει στους πάνω ορόφους της Στέγης και να ζήσει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης. Στις 22 Ιανουαρίου εγκαινιάστηκε αρχικά ο 6ος όροφος, ενώ εστιατόριο και το rooftop bar στον 7ο όροφο αναμένονται να ανοίξουν το δεύτερο τρίμηνο του 2026.Το Amphibian είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 18.30 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές λειτουργεί με ωράριο ματινέ από τις 14.00, όπως οι παραγωγές της Στέγης.

Το σύστημα κρατήσεων έχει ανοίξει στο Amphibian – Transitional Gastronomy και τηλεφωνικά στο +30 210 924 5401.

AMPHIBIAN

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Λεωφόρος Α. Συγγρού 107, Αθήνα

6ος & 7ος όροφος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Σάββατο 18:30 – 01:00, Κυριακή 14:00 – 21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 924 5401

Για κρατήσεις:

hello@amphibian.restaurant

Για κρατήσεις εκδηλώσεων:

events@amphibian.restaurant