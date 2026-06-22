Στέλιος Διονυσίου: «Ένα βαρύ ζεϊμπέκικο»

Με στίχους που αγγίζουν την καρδιά και μελωδία που αναδεικνύει τη δύναμη του καθαρού λαϊκού τραγουδιού το «Ένα βαρύ ζεϊμπέκικο», έρχεται και καταλαμβάνει δικαιωματικά μια θέση στην καρδιά του κοινού και του μουσικού στερεώματος.

Η χαρακτηριστική ερμηνευτική δύναμη του σπουδαίου Στέλιου Διονυσίου, προσδίδει στο κομμάτι αυθεντικότητα, συγκίνηση και μια μελαγχολική ένταση, μεταφέροντας με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το μήνυμα κάθε στίχου.

Η μελωδία του Γιώργου Δημητρίου «ντύνει» ιδανικά το έντονο συναισθηματικό φορτίο των στίχων του Ανδρέα Σωτηρίου, δημιουργώντας ένα όμορφο ζεϊμπέκικο που καλείται να συνδυάσει την διαχρονικότητα του λαϊκού τραγουδιού με τη σύγχρονη αισθητική.

Για όλα εκείνα που μένουν ανείπωτα, για εκείνη την ανιδιοτελή αγάπη και για τη βαριά σιωπή που πολλές φορές κρύβει μέσα της, τις πιο βαθιές αλήθειες μας. Ένα τραγούδι, που δεν μένεις μόνο στην απλή ακρόαση, αλλά το βιώνεις. Ένα τραγούδι για όλους εκείνους που είχαν την ευλογία να αγαπήσουν χωρίς όρια, να πληγωθούν, να πονέσουν και εν τέλει να συνεχίσουν τη ζωή τους με τον υπόκωφο ήχο της αγάπης.

Ποιος είναι ο Γιώργος Δημητρίου

Ο Γιώργος Δημητρίου έχει συνεργαστεί σαν σολίστας με τους περισσότερους τραγουδιστές και συνθέτες, όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Διονύσης Σαββόπουλος, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Μακεδόνας, Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής, Γιώργος Χατζηνάσιος, Βασίλης Λέκας, Μίλτος Πασχαλίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Στέλιος Διονυσίου, Χρυστάλλα Χατζηνικολή κ.ά.

Το 2026 κυκλοφορεί την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά από το Ogdoo Group με τίτλο «ΤΙΠΟΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ» με την συμμετοχή των εξής ερμηνευτών με αλφαβητική σειρά: Βιολέτα Ίκαρη, Γιάννης Διονυσίου, Δημήτρης Μεσημέρης, Κώστας Μακεδόνας, Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, Σάββας Λαγού, Στέλιος Διονυσίου, Χρυστάλλα Χατζηνικολή.

Όπως ο ίδιος αποκαλεί, το να γράφεις μουσική και να οραματίζεσαι την ερμηνεία τόσων σπουδαίων καλλιτεχνών είναι πολύ σπουδαίο. Του στίχους υπογράφουν οι : Πόλυς Κυριάκου, Μαρία Χατζηαυξέντη, Αντρέας Χρυσάνθου, Μαρία Κρασοπούλου, Αντρέας Σωτηρίου, Σάββας Μιλτιάδους και Μίλτος Μιλτιάδους.

Η επίσημη παρουσίαση του δίσκου θα γίνει στις 4/11/26 στον Σταυρό του Νότου με τη συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών.

Το single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music