Πενήντα τρία πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια, με ιστορία που εκτείνεται από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, επέστρεψαν στη Μακεδονία έπειτα από 109 χρόνια παραμονής στη Βουλγαρία.

Η συλλογή περιλαμβάνει εικόνες, εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια, έναν επισκοπικό θρόνο, μία ξύλινη πύλη με ένθετο φίλντισι και οστό, καθώς και περίτεχνους σταυρούς λιτανείας και λειψανοθήκες, συνολικά καταγεγραμμένα σε 48 αριθμητικές εγγραφές.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχωρίζουν είναι ένα αργυρό κάλυμμα της εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, δύο ζεύγη αργυρών ριπιδίων (Εξαπτέρυγα) του 16ου αιώνα και δύο σταυροί λιτανείας εξαιρετικής τέχνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, μία λειψανοθήκη με χαραγμένη την ημερομηνία 25 Μαρτίου 1821, η οποία προσδίδει στο κειμήλιο ξεχωριστό ιστορικό συμβολισμό.

Η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη και η συμφωνία επιστροφής

Τα κειμήλια παρουσιάστηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραμείνουν προσωρινά, πριν επιστρέψουν στις Μονές και τις Εκκλησιαστικές Αρχές που αποτελούν τους φυσικούς τους χώρους.

Η επιστροφή τους αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό αποτέλεσμα της συμφωνίας που υπέγραψαν Ελλάδα και Βουλγαρία στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέποντας την αμοιβαία «κατάθεση» πολιτιστικών αγαθών ιστορικής σημασίας για τις δύο χώρες. Η συμφωνία δημιουργεί, παράλληλα, τις προϋποθέσεις για τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση και άλλων ελληνικών κειμηλίων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Βουλγαρία.

Όπως υπογράμμισε η κ. Μενδώνη, η επιστροφή των συγκεκριμένων αντικειμένων αναγνωρίζει την άμεση και νόμιμη ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα, ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διεκδίκηση και άλλων εκκλησιαστικών θησαυρών, χειρογράφων και ιστορικών τεκμηρίων.

Σπάνια δείγματα εκκλησιαστικής αργυροχοΐας

Ξεχωριστή θέση στη συλλογή κατέχουν τα δύο ζεύγη ριπιδίων, τα οποία αποτελούν εξαιρετικά δείγματα εκκλησιαστικής αργυροχοΐας. Κατασκευασμένα από επιχρυσωμένο ασήμι και διακοσμημένα με σμάλτο, φέρουν περίτεχνες παραστάσεις αγγέλων σε μετάλλια και εξαπτέρυγων γύρω από τον κεντρικό δίσκο. Η σύνθεσή τους συμπληρώνεται από την επιγραφή των Επινίκιων Ύμνων: «Άδοντα, βοώντα, κεκραγότα, και λέγοντα Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ».

Τα έργα χρονολογούνται στον 16ο αιώνα και έχουν ιδιαίτερη εκκλησιαστική, ιστορική και αρχαιολογική αξία. Το ένα ζεύγος προέρχεται από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, ενώ το δεύτερο ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης και εκτιμάται ότι προέρχεται από τον Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, πρόκειται για αφιερώματα που συνδέονται με τον Μητροπολίτη Σερρών Γεννάδιο.

Εξίσου σημαντικό είναι το αργυρό κάλυμμα της εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, το οποίο φέρει παραστάσεις από τον βίο του Αγίου. Τα τμήματα που επέστρεψαν συμπληρώνουν την εικόνα που βρίσκεται στο τέμπλο της Μονής Τιμίου Προδρόμου, αποκαθιστώντας την αρχική ενότητα ενός σημαντικού λατρευτικού έργου.

Οι περίτεχνοι σταυροί και οι λειψανοθήκες

Στη συλλογή περιλαμβάνονται, επίσης, δύο μεγάλοι σταυροί λιτανείας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καλλιτεχνικής και μεταλλοτεχνικής επεξεργασίας. Ο παλαιότερος, πατριαρχικού τύπου, φέρει παραστάσεις και στις δύο όψεις, ενώ η αρχική διακόσμησή του περιλάμβανε πολύτιμους λίθους και περίτεχνα στοιχεία φιλιγκράν, δηλαδή συρματερής τεχνικής. Στο επάνω τμήμα του ξεχωρίζει ένα στέμμα που συγκρατείται από αγγέλους.

Αξιόλογα δείγματα μικροτεχνίας αποτελούν και οι λειψανοθήκες, αρκετές από τις οποίες φιλοτεχνήθηκαν από σημαντικούς αργυροχρυσοχόους. Μία από αυτές φέρει την ημερομηνία 25 Μαρτίου 1821, στοιχείο που ενισχύει την ιστορική και συμβολική σημασία της.

Τα αντικείμενα προέρχονται κυρίως από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, τη Μονή Εικοσιφοίνισσας και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, ενώ ένα κειμήλιο συνδέεται με τη Νάουσα. Πρόθεση του υπουργείου είναι να επιστρέψουν στους χώρους προέλευσής τους, εφόσον το επιθυμούν οι αντίστοιχες Μονές και Εκκλησιαστικές Αρχές.

Όπως σημείωσε η υπουργός, η αξία τους δεν είναι μόνο καλλιτεχνική και θρησκευτική, αλλά και συναισθηματική, καθώς οι επιγραφές τους διασώζουν ονόματα ιεραρχών, μοναχών, ηγουμένων και τεχνιτών, συμβάλλοντας στην ανασύνθεση της τοπικής ιστορίας.

Από τις λεηλασίες στις αρχές του 20ού αιώνα στη νέα επιστροφή

Η απομάκρυνση των κειμηλίων συνδέεται με τη δράση των βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν από Μονές της Μακεδονίας αφαιρέθηκαν εκκλησιαστικά αντικείμενα, ιερά άμφια, χειρόγραφα και παλαίτυπα βιβλία. Με βάση τη Συνθήκη του Νεϊγύ, τα πολιτιστικά αγαθά αυτά έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα.

Μια πρώτη προσπάθεια επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1923. Τότε, ο βυζαντινολόγος Γεώργιος Σωτηρίου παρέλαβε κιβώτια με αντικείμενα και χειρόγραφα που παρέδωσαν οι βουλγαρικές Αρχές, χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιήσει περαιτέρω έρευνα στη Βουλγαρία.

Η αποστολή περιλάμβανε 259 χειρόγραφα, 62 αντικείμενα και έντυπα βιβλία, τα οποία διανεμήθηκαν σε μουσεία, βιβλιοθήκες και άλλους φορείς. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός κειμηλίων δεν επέστρεψε ποτέ, παραμένοντας σε βουλγαρικές συλλογές ή εμφανιζόμενος αργότερα σε εκθέσεις και στην αγορά τέχνης.

Η επανεμφάνιση χειρογράφων και εκκλησιαστικών αντικειμένων τη δεκαετία του 1990 επανέφερε το ζήτημα στο προσκήνιο, χωρίς να οδηγήσει σε συνολική διευθέτηση. Η νέα συμφωνία φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο οργανωμένη και συστηματική διαδικασία διεκδίκησης.

Πρόσβαση σε καταλόγους και έρευνα για τα υπόλοιπα κειμήλια

Η επόμενη φάση της συμφωνίας προβλέπει την πρόσβαση των Ελλήνων επιστημόνων σε καταλόγους και ευρετήρια, καθώς και τη δυνατότητα εξέτασης των ίδιων των αντικειμένων που βρίσκονται στη Βουλγαρία. Στόχος είναι να τεκμηριωθεί η προέλευσή τους και να υποβληθούν αιτήματα επιστροφής, με τη διαδικασία να αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου, σε συνεργασία με τις βουλγαρικές Αρχές.

Η προσπάθεια, ωστόσο, παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς οι καταγραφές των Μονών πριν από τις λεηλασίες δεν είναι πάντοτε πλήρεις ή επαρκώς σαφείς. Η κ. Μενδώνη αναγνώρισε ότι οι ελλείψεις, οι ασάφειες και ο ενδεικτικός χαρακτήρας ορισμένων παλαιών καταλόγων δυσχεραίνουν την έρευνα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί.

Τα οστά του Σαμουήλ και η απάντηση στην κριτική

Η συμφωνία προκάλεσε, παράλληλα, αντιδράσεις σχετικά με την επιστροφή στη Βουλγαρία των οστών του τσάρου Σαμουήλ. Η Υπουργός Πολιτισμού απέρριψε την κριτική ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας.

Όπως εξήγησε, τα οστά είχαν παραδοθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού μόλις το 2012, έπειτα από μακρά περίοδο φύλαξής τους στο εργαστήριο του Πολυτεχνείου και, στη συνέχεια, στην κατοικία του Καθηγητή Νικόλαου Μουτσόπουλου.

Η ίδια υποστήριξε ότι η συμφωνία αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για την Ελλάδα και την Εκκλησία, καθώς επιτρέπει την επιστροφή πολύτιμων κειμηλίων που συνδέονται άμεσα με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας. Παρουσίασε, μάλιστα, την εξέλιξη ως μια συμφωνία αμοιβαίου οφέλους, τονίζοντας ότι τα αντικείμενα που επιστρέφουν έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις ελληνικές μονές και τις τοπικές κοινωνίες.

Πολιτιστική διπλωματία και ελληνοβουλγαρική συνεργασία

Κλείνοντας, η κ. Μενδώνη ανέδειξε τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας ως μέσου ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, σε μια περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Όπως σημείωσε, στόχος της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι η διατήρηση ψυχροπολεμικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, αλλά η προώθηση της φιλίας και της συνεργασίας. Η επιστροφή των 53 εκκλησιαστικών κειμηλίων αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για την ανάκτηση και άλλων στοιχείων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός συνόρων.