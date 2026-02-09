Στη Ρόδο γυρίστηκε εξολοκλήρου και παρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσμια προβολή, η ταινία ICE SKATER, σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Φινλανδού δημιουργού Taavi Vartia.

Η ταινία αποτελεί σημαντική διεθνή παραγωγή, η οποία υλοποιήθηκε στη Ρόδο στο πλαίσιο των στοχευμένων πρωτοβουλιών του Δήμου Ρόδου και του ΠΡΟΤΟΥΡ για την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη. Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο σκηνοθέτης, ενώ χαιρετισμό απέστειλε η πρέσβειρα της Φινλανδίας στην Ελλάδα Leena Pylvänäinen, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η διεθνής διανομή της ταινίας ξεκίνησε από το Λος Άντζελες και αναμένεται να φτάσει στις ευρωπαϊκές αίθουσες έως τα μέσα του 2026, ενώ στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη στο Netflix και σε άλλες μεγάλες πλατφόρμες.

Το ICE SKATER είναι ένα δυνατό δράμα επιβίωσης με κεντρική ηρωίδα την Emily, μια κορυφαία αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ που δοκιμάζει τα σωματικά και ψυχικά της όρια. Η Thea Sofie Loch Næss δίνει μια καθηλωτική ερμηνεία, πλαισιωμένη από τους Νίκο Κούκα, Mimi Roivainen και Jasmin Simonen.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Κολιάδης, τόνισε ότι το σύνολό της προσπάθειας αυτής ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη Ρόδο ως ελκυστικό διεθνή προορισμό για κινηματογραφικές παραγωγές υψηλού επιπέδου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ