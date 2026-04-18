Η Sony Pictures οριστικοποίησε τη συμφωνία για την παραγωγή της ταινίας «The Comebacker», η οποία αποτελεί την επανένωση του Τομ Χανκς με τη Μάριελ Χέλερ, τη σκηνοθέτιδα που βρισκόταν πίσω από την ερμηνεία του ως Mr. Rogers στο φιλμ «A Beautiful Day in the Neighborhood».

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη.

Η ταινία θα βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Ντέιβ Έγκερς το οποίο διασκεύασε η Χέλερ και είναι μία «επιστολή αγάπης» προς το μπέιζμπολ προσφέροντας έναν εξαιρετικό ρόλο σε ανερχόμενο πρωταγωνιστή.

Ο Χανκς υποδύεται τον προπονητή ενός παίκτη του Major League του οποίου η ζωή ανατρέπεται έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Τρεις κινηματογραφικές εταιρείες διεκδίκησαν το έργο, αλλά τελικά η Sony Pictures εξασφάλισε τη συγκεκριμένη ταινία. Σύμφωνα με το Deadline, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένας άλλος ηθοποιός για το καστ, εκτός από τον διάσημο πρωταγωνιστή. Οι Peter Richards και Naia Cucukov της Working Barn Productions θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Ο Χανκς ο οποίος στο παρελθόν είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «A League of Their Own», θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον συνεργάτη του Γκάρι Γκέτζμαν για λογαριασμό της Playtone όπως και η Λία Χόλζερ για την Defiant By Nature.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ