Ο Κώστας Γαβράς, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες σκηνοθέτες όλων των εποχών, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος του κεντρικού δήμου, για μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του. Ακόμη, θα παρουσιάσει το θρυλικό «Ζ» το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, στις 11:30, σε μια δωρεάν προβολή για το κοινό της πόλης, στο Ολύμπιον.

Tην Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί τελετή χωροθέτησης του «Δείκτη Μνήμης»- Σημείο Ζ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ερμού πλησίον του μνημείου Γρηγόρη Λαμπράκη. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στις 19:00, θα δώσει το «παρών» σε ανοιχτή εκδήλωση, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 19:00, ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και το δημοτικό συμβούλιο θα υποδεχθούν τον Κώστα Γαβρά στον πολιτιστικό χώρο του πρώην εργοστασίου Κωνσταντινίδη ΗΛΙΟΣ, σε εκδήλωση της μετονομασίας του, σε Πολυχώρο Πολιτισμού «Ζ».

Το Σάββατο, στις 19:30 η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου και το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Καλαμαριάς θα υποδεχθούν τον Κώστα Γαβρά στο Remezzo, σε μια συνάντηση– συζήτηση του σκηνοθέτη με νεολαίους των πολιτιστικών σχημάτων και φορέων πολιτισμού του δήμου Καλαμαριάς.

Ο διάσημος Έλληνας σκηνοθέτης που ζει στο Παρίσι, όπως είναι γνωστό, συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη καθώς το Ζ, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, αναφέρεται στη δολοφονία του ειρηνιστή βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Μάιο του 1963, από το παρακράτος, και στην επακόλουθη αναζήτηση των ενόχων από τον ανακριτή Χρήστο Σαρτζετάκη, μετέπειτα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ