Απόφαση-σταθμός από το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Υπό επίσημη προστασία η περιοχή στα Δαρδανέλια, όπου ο Μακεδόνας στρατηλάτης πέτυχε την πρώτη μεγάλη νίκη του κατά των Περσών, ανοίγοντας τον δρόμο για την Ασία.

Σημαντικές εξελίξεις για την ανάδειξη της παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς έρχονται από τη γειτονική χώρα, καθώς το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοίνωσε επίσημα την κήρυξη του πεδίου της μάχης του Γρανικού ως «διατηρητέου ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου». Πρόκειται για την τοποθεσία όπου ο Μέγας Αλέξανδρος σημείωσε την πρώτη του εμβληματική νίκη απέναντι στην Περσική Αυτοκρατορία, γεγονός που άλλαξε καθοριστικά τον ρου της ιστορίας.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών των Δαρδανελίων (Τσανάκαλε) και βασίστηκε σε εκτενείς επιτόπιες αρχαιολογικές έρευνες, επιστημονικές μελέτες, αλλά και στη διασταύρωση με αρχαίες πηγές που συνδέονται άμεσα με τη σπουδαία αυτή μάχη. Τα στοιχεία αυτά πιστοποίησαν ότι η περιοχή Μπίγκα, όπου εκτυλίχθηκαν τα ιστορικά γεγονότα, πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια για την αυστηρή προστασία της.

«Μάχη που άλλαξε τη ροή της παγκόσμιας ιστορίας»

Στη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου βήματος αναφέρθηκε εκτενώς ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, μέσα από αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Ερσόι δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το πεδίο της μάχης ως ένα σημείο καμπής παγκόσμιας εμβέλειας.

«Θέσαμε υπό προστασία την περιοχή όπου έλαβε χώρα μία από τις μάχες που άλλαξαν τη ροή της παγκόσμιας ιστορίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Γρανικό ήταν εκείνη που του άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για τη μεγάλη εκστρατεία του προς την Ασία. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επίσημη ανακήρυξη αυτού του μοναδικού ιστορικού μνημείου θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην επιστήμη της Ιστορίας, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τις πολιτιστικές διαδρομές της Τουρκίας.

Το πλάνο για την τουριστική αξιοποίηση του χώρου

Πίσω από την απόφαση προστασίας του ιστορικού αυτού τόπου, κρύβεται και ένας ευρύτερος σχεδιασμός των τουρκικών Αρχών για την οικονομική και πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής. Με το νέο καθεστώς προστασίας, το Υπουργείο στοχεύει στην άμεση ένταξη του πεδίου της μάχης στον διεθνή πολιτιστικό τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η μελλοντική διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών που θα επιτρέψουν την ασφαλή και οργανωμένη επισκεψιμότητα του χώρου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για χιλιάδες ξένους επισκέπτες και μελετητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα επιθυμούν να βρεθούν στο σημείο όπου ξεκίνησε η θρυλική πορεία του Μακεδόνα βασιλιά στα βάθη της Ανατολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ