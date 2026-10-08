Η Καναδή συγγραφέας, ποιήτρια και μεταφράστρια Αν Κάρσον τιμάται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 «για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, το οποίο, μέσα από έναν παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση, έχει δημιουργήσει νέες φόρμες για τη σύγχρονη λογοτεχνία», όπως δηλώνει στην ανακοίνωσή της η Σουηδική Ακαδημία.

Η 76χρονη δημιουργός ξεχωρίζει διεθνώς για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνθέτει την ποίηση, το δοκίμιο και την κλασική φιλολογία, διαμορφώνοντας μια εντελώς προσωπική και πρωτοποριακή φωνή.

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Ποια είναι η Αν Κάρσον

Η Αν Κάρσον γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά στις 21 Ιουνίου 1950. Από τις σημαντικότερες ποιήτριες διεθνώς, διδάσκει κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει ασχοληθεί, εκτός από την ποίηση, με το έμμετρο μυθιστόρημα, το λιμπρέτο, τη φιλολογική κριτική και τη δοκιμιογραφία.

Ταυτόχρονα είναι διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας (Σαπφώ, Αισχύλος, Σοφοκλής κ.ά.).

Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί η ποιητική της συλλογή Λίγα λόγια (δίγλωσση έκδοση, εισαγωγή-μετάφραση: Χάρης Βλαβιανός), καθώς και το έργο της Η ομορφιά του συζύγου, μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 τάνγκο (μετάφραση: Ευτυχία Παναγιώτου, Δημήτρης Αθηνάκης).