Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την πολιορκία και Έξοδο του Μεσολογγίου και ο εμβληματικός πίνακας του Γάλλου ζωγράφου, Ευγένιου Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (γαλλικά: La Grèce sur les ruines de Missolonghi), ήλθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Αίτημα της Ελλάδας στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό

Έπειτα από αίτημα της Ελλάδας προς το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο πίνακας θα εκτεθεί έως τον Νοέμβριο του 2026, στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο κέντρο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Η συγκλονιστική απεικόνιση της αυτοθυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Το έργο δημιουργήθηκε από τον σπουδαίο Γάλλο ζωγράφο λίγους μήνες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου, το 1826, και αποτελεί μια συγκλονιστική απεικόνιση της αυτοθυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Ο Ευγένιος Ντελακρουά (γαλλ. Eugène Delacroix‎‎• 26 Απριλίου 1798, Σεν-Μορίς – 13 Αυγούστου 1863, Παρίσι) ήταν Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος του 19ου αιώνα, που επηρέασε την ζωγραφική, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιμπρεσιονισμού.

