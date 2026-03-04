Στην Ιρλανδία βρέθηκε το τελευταίο διάστημα η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτις Άννα Ρεζάν, για τις ανάγκες της νέας ταινίας τρόμου με τίτλο «An Irish American Horror».

Η πολυτάλαντη Ελληνίδα δημιουργός συμμετέχει στη διεθνή αυτή παραγωγή υποδυόμενη τη Natassa, μια διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιό, σε ένα φιλμ που κινείται ανάμεσα στον ψυχολογικό τρόμο και τη σκοτεινή, μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Olcan Mcsparron, ένας από τους ανερχόμενους εκπροσώπους του ανεξάρτητου ιρλανδικού σινεμά, με την ταινία αυτή να αποτελεί την τρίτη μεγάλου μήκους δημιουργία του.

Κατά την παραμονή της στη χώρα, η Άννα Ρεζάν δημοσίευσε στιγμές από τα γυρίσματα, δίνοντας μια γεύση από τα εντυπωσιακά τοπία που αξιοποιήθηκαν. Ανάμεσα στις τοποθεσίες ξεχωρίζει το Κάστρο του Μπέλφαστ, ένας ιστορικός χώρος με επιβλητική αρχιτεκτονική που ταίριαξε ιδανικά στο ύφος της ταινίας. Με διάθεση χιούμορ, αναφέρθηκε και στις συχνές εναλλαγές του καιρού, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της Ιρλανδίας.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής έχει ήδη ολοκληρωθεί στη Νέα Υόρκη, ενώ η Ιρλανδία αποτέλεσε τον βασικό ευρωπαϊκό σταθμό των γυρισμάτων. Η πρεμιέρα της ταινίας προγραμματίζεται για τον Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με προοπτική να ακολουθήσει διεθνής διανομή.