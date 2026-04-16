Η ταινία «DEAF» («SORDA») της Ισπανίδας Εύα Λιμπερτάδ, ανακηρύχθηκε νικήτρια του Βραβείου Κοινού LUX 2026 σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (14/4) στην αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η ταινία της Λιμπερτάδ αφηγείται την ιστορία της Άνχελα, μιας κωφής γυναίκας που περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της. Οι φόβοι της Άνχελα σχετικά με τη μητρότητα και την ικανότητά της να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με την κόρη της εντείνονται, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα της ανατροφής ενός μωρού σε έναν κόσμο που, όπως το θέτει η ίδια η ηρωίδα, δεν είναι φτιαγμένος για εκείνη.

«Το Βραβείο Κοινού LUX ρίχνει φως σε ταινίες που ανοίγουν τα μάτια μας σε εμπειρίες πέρα από τις δικές μας. Η φετινή νικήτρια, το “DEAF”, κάνει ακριβώς αυτό — με θάρρος, ζεστασιά και σπάνια αυθεντικότητα. Η σκηνοθέτις Εύα Λιμπερτάδ μάς προσφέρει ένα αξέχαστο παράθυρο στη ζωή μιας κωφής γυναίκας που βιώνει τη μητρότητα σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος για εκείνη. Με μια συγκλονιστική ερμηνεία από την κωφή ηθοποιό Μίριαμ Γκάρλο, η ταινία μάς καλεί να ακούσουμε διαφορετικά και να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη όπου κανείς δεν μένει χωρίς να ακούγεται», δήλωσε η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ζαμπίνε Φερχάγεν.

Από την πλευρά της, η σκηνοθέτις Εύα Λιμπερτάδ ανέφερε: «Ελπίζω ότι αυτό το βραβείο θα βοηθήσει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κοινότητα των κωφών και στη διαφορετικότητα των ανθρώπων στην Ευρώπη, καθώς και να προωθηθούν πολιτικές ένταξης που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής τους. Είμαι επίσης βέβαιη ότι θα συμβάλλει στο να αλλάξει η κοινωνία τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα, ώστε να μην θεωρείται πλέον πρόβλημα αλλά να εκλαμβάνεται ως ανθρώπινος πλούτος».

Υποψήφιες για το βραβείο Κοινού LUX 2026 ήταν επίσης: το «Για τον Κρίστι» του Ιρλανδού Μπρένταν Κάντι, το «Ένα απλό ατύχημα» του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί, το «Love Me Tender» της Γαλλίδας Αννά Καζενάβ Καμπέ και η «Συναισθηματική αξία» του Νορβηγού Γιοακίμ Τρίερ. Η νικήτρια ταινία επιλέχθηκε συνδυάζοντας την ψήφο του κοινού με αυτήν των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με καθεμία να έχει βαρύτητα 50%.

Μέσω του Βραβείου Κοινού LUX, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει από το 2007 τη διανομή ευρωπαϊκών ταινιών, παρέχοντας υπότιτλους σε 24 γλώσσες της ΕΕ για όλες τις υποψήφιες ταινίες. Φέτος, για πρώτη φορά και στο πλαίσιο της δέσμευσης του Κοινοβουλίου για προσβασιμότητα, οι ταινίες της τελικής λίστας διαθέτουν υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο Europa Cinemas, με στόχο να προσεγγίσει ευρύτερο κοινό και να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής.

