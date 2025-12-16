Περισσότεροι από 2.000 χορευτές από πέντε Συνδέσμους Ποντιακών Σωματείων (ΣΠΟΣ) από όλη την Ελλάδα έδωσαν στις 13 Δεκεμβρίου 2025 το ραντεβού τους στην Καρδίτσα. Το 19ο Παμποντιακό Φεστιβάλ έγινε υπό την αιγίδα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος .(Π.Ο.Ε).

Ανάμεσα στους 2.000 ‘Έλληνες και Πόντιους χορευτές ήταν και μια κινέζα, η Δέσποινα Λί. Το σημαντικό όμως είναι ότι η ίδια που πλέον μιλάει άπταιστα ελληνικά έχει μάθει τους ελληνικούς χορούς και έχει ενταχθεί στο Σύλλογο Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας «Δημήτριος Υψηλάντης» που ανήκει στο ΣΠΟΣ Νοτίου Ελλάδος και Νήσων.

Η Δέσποινα Λι που είναι υπερήφανη γιατί συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας μίλησε για την ίδια αλλά και για τη δεύτερη πατρίδα της που είναι η Ελλάδα.

Είπε ότι γεννήθηκε στην πόλη Shenyang Liaoning και στην Ελλάδα ήρθε το 1998. Τον Σεπτέμβριο του 2024 έμαθε τα πρώτα της χορευτικά της βήματα στο Σύλλογο Ποντίων «Δημήτριος Υψηλάντης».

Της άρεσε ο ρυθμός των Ποντίων. Τον έμαθε καλά. Και μάλιστα άρχισε να ξεχωρίζει με το ρυθμό της.

Η ίδια λέει:

« Φέτος ο Σύλλογος που ανήκω μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω ενεργά στο φεστιβάλ. Με τη μουσική και χορό μαθαίνω την ιστορία και πολιτισμό του Πόντου, όπως και της Ελλάδας. Οι πολιτισμοί των δύο χωρών έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Οι κινέζοι πρόγονοι μας υπέμειναν κακουχίες και παρόλα αυτά άντεξαν. Διαφύλαξαν τα ήθη και τα έθιμα. Είμαι ευγνώμων που κουβαλάω στην καρδιά μου δύο μεγάλους πολιτισμούς του κόσμου.

Οι πρόγονοι μας παρά τις κακουχίες και τις δυσκολίες τα κατάφεραν και μετέφεραν αυτόν τον ανεκτίμητο πολιτισμό στους απογόνους τους. Έγραψαν τη δική τους ιστορία που παραμένει ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου. Είμαι χαρούμενη που έχω δύο πατρίδες. Η κουλτούρα και ο πολιτισμός των δύο λαών μοιάζει. Θα προσπαθήσω και εγώ με τη σειρά μου να συμβάλω με όποιον τρόπο μπορώ στη διάδοση των πολιτισμών των δύο χωρών».

Η Δέσποινα Λί είναι υπερήφανη γιατί αγάπησε την Ελλάδα. Διαβάζει διαρκώς για τον πολιτισμό και την κουλτούρα και πιστεύει ότι μπορεί να προσεγγίσει αυτό που λατρεύει μέσα από τη μουσική, το χορό, τη χαρά και την αλληλεγγύη.