Η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται για τρίτη εβδομάδα στο νούμερο ένα του chart του Ηνωμένου Βασιλείου με το τραγούδι της «Patient Zero».

Η Σουίφτ είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ με τρία single μέσα στο 2026, καθώς το πιο πρόσφατο τραγούδι της προστίθεται στα «Opalite» και «I Knew It, I Knew You», σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, συνοδευόμενο από μουσικό βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον και ο Κόλιν Φάρελ.

Το «Babydoll» του Τζέιμι Μίλερ ανέβηκε μία θέση, φτάνοντας στο νούμερο δύο, ενώ ακολουθούν το «Stop The Wedding» της As (Ashe) στο νούμερο τρία και το «Great Expectation» της Σιένα Σπάιρο (Sienna Spiro) στο νούμερο τέσσερα.

Το τραγούδι «Nicole Kidman» της Αντέλα με τίτλο το όνομά του της σταρ του Χόλιγουντ ανέβηκε στα charts, φτάνοντας στο νούμερο πέντε.

Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, έγινε έκτοτε viral στο TikTok, καθώς η Ντούα Λίπα, η Κρίστεν Γουίγκ, ο Πέδρο Πασκάλ και η ίδια η Κίντνμαν εμφανίστηκαν μαζί σε ένα βίντεο, τραγουδώντας τους στίχους κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ