Σε είκοσι τέσσερα ιταλικά θέατρα, τα οποία έχουν φιλοξενήσει παραστάσεις της Μαρίας Κάλλας, απονεμήθηκαν άλλα τόσα μετάλλια αφιερωμένα στη θρυλική υψίφωνο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Όπερα της Ρώμης και οι διοργανωτές θέλησαν να τιμήσουν ιδιαίτερα την Ελλάδα, ζητώντας από την πρέσβη στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή, να επιδώσει η ίδια τις διακρίσεις. Πρόκειται για σαφή αναγνώριση ότι η «Ντιβίνα» ανήκει μεν στη διεθνή καλλιτεχνική κληρονομιά, αλλά στην συλλογική μνήμη ήταν και παραμένει πρώτα απ’ όλα μία μοναδική Ελληνίδα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανήκει στο διεθνές φεστιβάλ Maria Callas με έδρα τη Βερόνα, οι υπεύθυνοι του οποίου την επινόησαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της σοπράνου.

Παράλληλα, το «πέρασμα», το οποίο ενώνει το θέατρο της Όπερας της Ρώμης με το διπλανό ξενοδοχείο Quirinale, πριν τρία χρόνια ονομάστηκε Μαρία Κάλλας. Πρόκειται για ακόμη μία τιμητική πρωτοβουλία, με την οποία η Αιώνια Πόλη θέλησε να επανασυμφιλιωθεί με την ευαίσθητη, άφθαστη αυτή καλλιτέχνιδα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να πει κανείς ότι ξεπεράστηκε το «ιστορικό τραύμα» που είχε προκαλέσει η διακοπή της παράστασης της Norma και η αποχώρηση της Μαρίας Καλογεροπούλου από το συγκεκριμένο θέατρο, τον Ιανουάριο του 1958.

Στην Όπερα της ιταλικής πρωτεύουσας φιλοξενείται προτομή της, την οποία φιλοτέχνησε ο γλύπτης Νίκος Φλώρος. Πάντα επ’ ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση της Κάλλας, υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη, σε συνεργασία με την Opera di Roma, το 2023 είχε διοργανώσει τη μεγάλη εκδήλωση-φόρο τιμής «Μαρία Κάλλας, εκατό χρόνια από την γέννηση μιας θεότητας», με την καταξιωμένη υψίφωνο Μυρτώ Παπαθανασίου.