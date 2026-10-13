Η «Maricel», η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Ηλία Δημητρίου, απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Best Feature Film) στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλωρεντίας στην Ιταλία, προσθέτοντας μία ακόμη διάκριση στην πορεία της στα φεστιβάλ του κόσμου.

Η «Maricel» είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και των εταιρειών παραγωγής Filmblades, Homemade Films και Ammos Films, με τη συμμετοχή του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου και την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Maricel, μιας Φιλιππινέζας οικιακής βοηθού που αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ορεινό χωριό της Κύπρου. Μέσα από τη συνύπαρξή τους, αποτυπώνονται τα περίπλοκα συναισθήματα της κατάστασης που βιώνει, με τη μοναξιά, την εξάρτηση και την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία να κυριαρχούν. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ζαρ Ντονάτο, η οποία πλαισιώνεται από ηθοποιούς από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Η βράβευση της «Maricel» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Φλωρεντίας έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις. Ανάμεσα τους συγκαταλέγονται το βραβείο της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μάντσεστερ και στο Osaka Horizon International Film Festival της Ιαπωνίας.

Παράλληλα, η ταινία του Ηλία Δημητρίου διακρίθηκε με τέσσερα βραβεία (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Παραγωγής και Φωτογραφίας) στο South East Academy International Film Festival στις Φιλιππίνες, με το βραβείο Best Balkan Spirit στο Balkan Film Food Festival της Αλβανίας, το Πρώτο Βραβείο Μυθοπλασίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης στην Ιεράπετρα και το Βραβείο Ένταξης (Award for Integration) στο Taunus Film Festival της Γερμανίας.

Ακόμη, η ταινία έχει επίσης βραβευτεί για τη μειοψηφική συμπαραγωγή της από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ενώ οι πρωταγωνιστές Ντίνος Λύρας και Λένια Σορόκκου απέσπασαν ερμηνευτικές διακρίσεις στο Cyprus Film Days. Τέλος, ήταν υποψήφια για Καλύτερη Ταινία στο Bergamo Film Meeting της Ιταλίας.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους από τη Feelgood Entertainment τον Ιανουάριο του 2027.