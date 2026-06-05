Ο Στίβεν Σίγκαλ, ένας από τους πιο γνωστούς αστέρες των ταινιών δράσης των δεκαετιών του 1980 και του 1990, πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στη Ρωσία, εννέα μήνες μετά την τελευταία του παρουσία μπροστά στις κάμερες. Ο 74χρονος ηθοποιός συμμετείχε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), μία από τις σημαντικότερες ετήσιες διοργανώσεις της Ρωσίας για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις διεθνείς σχέσεις, όπου εμφανίστηκε ως συμμετέχων σε συζήτηση με θέμα τον πολιτισμό.

Η παρουσία του προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ έχει συνδέσει το όνομά του περισσότερο με την πολιτική παρά με τον κινηματογράφο. Αν και γεννήθηκε στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σίγκαλ απέκτησε ρωσική υπηκοότητα έπειτα από απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν και ζει στη Ρωσία από το 2016. Το 2018 διορίστηκε ειδικός εκπρόσωπος για τις ρωσοαμερικανικές ανθρωπιστικές σχέσεις, ενώ αργότερα εντάχθηκε στο φιλοκρεμλινικό κόμμα «Δίκαιη Ρωσία».

Ο ηθοποιός έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του προς το Κρεμλίνο και τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ακόμη και την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Το 2023 τιμήθηκε από τον Πούτιν με το Τάγμα της Φιλίας, μία από τις σημαντικότερες κρατικές διακρίσεις της Ρωσίας, για τη συμβολή του στις διεθνείς πολιτιστικές και ανθρωπιστικές σχέσεις.

Οι δεσμοί με τη Σερβία

Παράλληλα, ο Σίγκαλ διατηρεί και σερβική υπηκοότητα. Τον Σεπτέμβριο του 2025 υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής συνεργασίας. Αργότερα παρευρέθηκε, έπειτα από πρόσκληση του Σέρβου προέδρου, σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Νέο Βελιγράδι, όπου περίπου 10.000 στρατιώτες συμμετείχαν σε επίδειξη στρατιωτικής ισχύος που προβλήθηκε ως απόδειξη της ικανότητας της χώρας να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της.

Hollywood action vet Steven Seagal, 74, is seen for the first time in nine months as he continues to live in Russia https://t.co/XkILDY6Q53 — Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026

Η κινηματογραφική πορεία και οι μεγάλες επιτυχίες

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική και αναλάβει διπλωματικό ρόλο, ο Στίβεν Σίγκαλ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ των ταινιών δράσης. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Χόλιγουντ ως εκπαιδευτής και συντονιστής σκηνών μάχης στις ταινίες «The Challenge» (1982) και «Never Say Never Again» (1983), πριν καθιερωθεί ως πρωταγωνιστής το 1988 με το «Above the Law».

Ο Σίγκαλ δεν ήταν απλώς ένας ηθοποιός με κοστούμι σε οικονομικά φόρουμ, ήταν ο άνθρωπος με την χαρακτηριστική κοτσίδα, το ανέκφραστο βλέμμα και τις θρυλικές λαβές του Αϊκίντο (της ιαπωνικής πολεμικής τέχνης), που έσπαγε κόκκαλα χωρίς να τσαλακώσει ούτε τον γιακά του. Ας δούμε, λοιπόν, την κινηματογραφική του πορεία.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της καριέρας του:

«Hard to Kill»

«Marked for Death»

«Out for Justice»

«Under Siege» (Πολιορκία σε Ανοιχτή Θάλασσα), η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε ή σκηνοθέτησε ταινίες όπως τα «On Deadly Ground», «Under Siege 2: Dark Territory», «Executive Decision», «The Glimmer Man», «Fire Down Below», «The Patriot» και «Exit Wounds».

Κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες συνέχισε να εμφανίζεται σε παραγωγές δράσης, μεταξύ των οποίων οι «The Foreigner», «Into the Sun», «The Keeper», «Machete», «Force of Execution», «Absolution», «Code of Honor», «Attrition» και «General Commander», ενώ συμμετείχε και στη τηλεοπτική σειρά «True Justice».

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία «Beyond the Law» το 2019.

Από τα χρόνια της κινηματογραφικής δόξας μέχρι τη στενή σχέση του με τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Στίβεν Σίγκαλ παραμένει μια προσωπικότητα που συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον, με τις δημόσιες εμφανίσεις του να συγκεντρώνουν πλέον περισσότερο πολιτικό και διπλωματικό παρά κινηματογραφικό ενδιαφέρον.