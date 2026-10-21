Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αναλαμβάνει να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της ταινίας «The Batman Part 2», τα γυρίσματα της οποίας είναι σε εξέλιξη στη Γλασκώβη.

Τα γυρίσματα της συνέχειας του «The Batman» (2022) άρχισαν στη Σκωτία τον Αύγουστο, αλλά την περασμένη εβδομάδα η παραγωγή διακόπηκε, καθώς ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πλατό για προσωπικούς λόγους.

«Τα γυρίσματα θα διακοπούν για λίγο, αλλά θα βρούμε μια λύση», δήλωσε στο περιοδικό Variety ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον Μπρους Γουέιν.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι ο Ριβς δεν θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει τα βασικά γυρίσματα, αλλά ο Στίβεν Σόντερμπεργκ θα αναλάβει να βοηθήσει.

«Θεωρώ ότι το έργο του Ματ Ριβς στην ταινία “The Batman” ήταν εντυπωσιακό, ήταν στοχευμένο, συγκεκριμένο και απόλυτα συνεκτικό», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών. «Στόχος είναι να συνεργαστώ με τον Ματ Ριβς και την ομάδα του, ώστε να δημιουργήσουμε υλικό που θα ενσωματωθεί άψογα σε ό,τι έχει ήδη γυριστεί, επιτρέποντάς του να ολοκληρώσει σωστά την ταινία του».

Ο Ματ Ριβς έδωσε διευκρινίσεις σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στις φήμες ότι αποχωρεί οριστικά από την ταινία. «Για να είμαι σαφής, δεν αποχωρώ από το “The Batman Part 2”. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων στον Στίβεν που έσπευσε να με βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ώστε να ολοκληρωθούν τα βασικά γυρίσματα. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας» έγραψε.

Στην ταινία The Batman Part 2», ο Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του υπερήρωα, πλαισιωμένος από τους Κόλιν Φάρελ (Ο Πιγκουίνος), Τζέφρι Ράιτ (Τζιμ Γκόρντον) και Άντι Σέρκις (Άλφρεντ Πένιγουορθ).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ