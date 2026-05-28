Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο δημιουργός που το 2001 αποτύπωσε με διορατικότητα το μέλλον στην ταινία «A.I. Artificial Intelligence», παίρνει σαφή θέση απέναντι στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στον κινηματογράφο. Μιλώντας στο podcast “IMO” με τη Μισέλ Ομπάμα και τον Κρεγκ Ρόμπινσον, ο κορυφαίος σκηνοθέτης ξεκαθάρισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο στη δημιουργική διαδικασία.

Αν και ο Αμερικανός δημιουργός αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των αλγορίθμων σε πρακτικά πεδία, όπως η ιατρική έρευνα ή, σε επίπεδο παραγωγής, η αυτοματοποιημένη αναζήτηση τοποθεσιών για γυρίσματα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στον πυρήνα της τέχνης.

Η «κόκκινη γραμμή» για τον Σπίλμπεργκ εντοπίζεται στο τραπέζι της συγγραφής. «Εκεί που δεν αγαπώ την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι όταν παίρνει θέση ως ένας επιπλέον, “αόρατος” σεναριογράφος», εξήγησε, τονίζοντας πως αρνείται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο με μια μηχανή.

«Δεν πιστεύω στη συνείδηση των υπολογιστών. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή. Η ιδέα μιας μηχανής που υποκρίνεται ότι νιώθει περισσότερα από εμάς, αποτελεί κατάρα για τον τρόπο που μεγάλωσα και για το πώς αντιλαμβάνομαι το επάγγελμά μου».

Ολοκληρώνοντας, ο Σπίλμπεργκ επεσήμανε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αναζητήσει καλλιτεχνική καθοδήγηση, διαλόγους ή αισθητικές λύσεις για τα σκηνικά του από ένα λογισμικό, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για το μέλλον του πολιτισμού: «Χρησιμοποιήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο, αλλά ποτέ ως την τελική λέξη σε ο,τιδήποτε δημιουργικό».

Με πληροφορίες ΑΠΕ – ΜΠΕ