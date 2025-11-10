Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Cinecittà, υποστήριξε τη συμμετοχή της Ιταλίας στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τη σημαντικότερη κινηματογραφική διοργάνωση στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ παρουσιάστηκε μια σειρά προσεκτικά επιλεγμένων ιταλικών ταινιών, σε επιμέλεια της Cinecittà, οι οποίες προβλήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρουσία των σκηνοθετών τους, προβλήθηκαν οι ταινίες Le bambine της Valentina Bertani, La valle dei sorrisi του Paolo Strippoli, Gioia Mia της Margherita Spampinato, La Gioia του Nicolangelo Gelormini, Le assaggiatrici του Silvio Soldini, Agon του Giulio Bertelli και Confidenza του Daniele Luchetti.

Η ταινία Le città di Pianura του Francesco Sossai κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Meet the Neighbors+», η οποία απευθύνεται σε ανερχόμενους σκηνοθέτες από τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Ανάμεσα στις ιταλικές συμμετοχές στο Φεστιβάλ συμπεριλαμβάνονταν και οι ταινίες Tre ciotole της Isabel Coixet και Bouchra των Orian Barki και Meriem Bennani.

Οι προβολές σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και ενθουσιώδη ανταπόκριση από το πολυπληθές κοινό, τους διανομείς και τους κριτικούς.

Η επιτυχία της ιταλικής συμμετοχής επιβεβαιώνει τους ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για τον σύγχρονο ιταλικό κινηματογράφο, που αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο στις οθόνες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου Ιταλικής Πρεσβείας

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου

