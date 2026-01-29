Ο Αμερικανός τραγουδιστής Κρις Μπράουν εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου για σύντομη ακρόαση εν όψει της δίκης του αργότερα φέτος με την κατηγορία της επίθεσης σε μουσικό παραγωγό σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Λονδίνου.

Ο Μπράουν είχε δηλώσει αθώος για την κατηγορία της επίθεσης που προκάλεσε σωματική βλάβη, για αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως «απρόκλητη επίθεση» στον πρώην φίλο του, Άμπραχαμ Ντιάου, στο ιδιωτικό κλαμπ Tape στο Μέιφερ τον Φεβρουάριο του 2023.

Έχει επίσης αρνηθεί ότι είχε στην κατοχή του ως όπλο – ένα μπουκάλι – σε δημόσιο χώρο, καθώς και την κατηγορία της απόπειρας πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης.

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, χορευτής και ηθοποιός παρευρέθηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ του Λονδίνου την Τετάρτη και μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του.

Ο Μπράουν χαιρέτισε τον συγκατηγορούμενό του Ομόλολου Ακινλόλου, ο οποίος επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του.

Περίπου δώδεκα υποστηρικτές του κάθισαν πίσω του και τον χαιρέτισαν με επευφημίες καθώς έφευγε από το εδώλιο.

Η δίκη τους πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο..

Ο Μπράουν, βραβευμένος με δύο Grammy Awards και γνωστός για τις επιτυχίες του όπως τα “Loyal”, “Run It” και “Under the Influence,”αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση τον Μάιο, αφού κατέβαλε 5 εκατομμύρια λίρες (6,89 εκατομμύρια δολάρια) για να ξεκινήσει την περιοδεία του “Breezy Bowl XX”, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο.

Ο σταρ της R&B συνελήφθη σε ξενοδοχείο στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, πέρυσι, αφού επέστρεψε στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά το περιστατικό.

