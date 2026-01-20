Με επίσημες δηλώσεις που έγιναν χθες, 19 Ιανουαρίου 2026, οι ιταλικές αρχές χαιρέτισαν την ιστορική ανακάλυψη ενός δημόσιου κτηρίου ηλικίας άνω των 2.000 ετών, το οποίο αποδίδεται στον Βιτρούβιο, τον εμβληματικό Ρωμαίο αρχιτέκτονα και «πατέρα της αρχιτεκτονικής».

«Είναι μια ανακάλυψη που κάνει αίσθηση (…) κάτι για το οποίο θα μιλάνε τα εγγόνια μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Βιτρούβιος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. και είναι διάσημος επειδή συνέγραψε το “De architectura,” ή «Δέκα Βιβλία Αρχιτεκτονικής», όπως αποκαλείται σήμερα, το παλαιότερο σωζόμενο σύγγραμμα για τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Η διδασκαλία του για τις κλασικές αναλογίες των κτηρίων ενέπνευσαν τους καλλιτέχνες τους επόμενους αιώνες, όπως τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, το περίφημο αναγεννησιακό σχέδιο του οποίου, με τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος είναι γνωστό ως «Άνθρωπος του Βιτρούβιου».

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν τα απομεινάρια μιας αρχαίας βασιλικής (δημόσιο κτήριο) στην πόλη Φάνο, στα βορειοανατολικά της Ρώμης, την οποία σχεδίασε ο Βιτρούβιος.

«Αισθάνομαι ότι πρόκειται για την ανακάλυψη του αιώνα επειδή επιστήμονες και ερευνητές αναζητούσαν αυτή τη βασιλική εδώ και 500 χρόνια» είπε ο δήμαρχος του Φάνο Λούκα Σερφιλίπι. Τα ερείπια που βρέθηκαν ταιριάζουν απόλυτα με τις περιγραφές που έκανε ο Βιτρούβιος στα βιβλία του, σχολίασε ο έφορος αρχαιοτήτων της περιοχής, Αντρέα Πεσίνα.

Η βασιλική έχει ορθογώνιο σχήμα, με δέκα κίονες στις μακρύτερες πλευρές και τέσσερις στις στενότερες, περιέγραψε ο Πεσίνα.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, όταν βρέθηκαν τα ίχνη των τεσσάρων κιόνων, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν τις περιγραφές του Βιτρούβιου για να υπολογίσουν πού βρίσκεται η πρώτη κολόνα της δεξιάς πλευράς. Άρχισαν να σκάβουν και την βρήκαν αμέσως.

«Υπάρχουν κάποιες βεβαιότητες στην αρχαιολογία (…) αλλά εντυπωσιαστήκαμε από την ακρίβεια» του σχεδίου, πρόσθεσε ο Πεσίνα.

Ο Πεσίνα διευκρίνισε ότι θα χρειαστούν και άλλες ανασκαφές για να διαπιστωθεί αν έχουν διασωθεί και άλλα τμήματα της βασιλικής και αν το κτήριο μπορεί να εκτεθεί στο κοινό.

Una scoperta destinata a entrare nei libri di storia: a Fano è stata identificata con certezza la Basilica descritta da Vitruvio nel De Architectura, l’unico edificio attribuibile senza dubbi al grande architetto romano.

🔗 https://t.co/jd9Mwehiyw pic.twitter.com/f8GAZdpozs — Ministero della Cultura (@MiC_Italia) January 19, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ