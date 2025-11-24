Στο ιστορικό κτήριο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος εγκαινιάστηκε το πέμπτο αφιέρωμα «Cinema Made in Italy», που διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας και την Cinecittà σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το αφιέρωμα, που ολοκληρώθηκε στις 23 Νοεμβρίου, προσφέρει στο ελληνικό κοινό μια ευρεία ματιά στην ιταλική κινηματογραφική παραγωγή, συνδυάζοντας πρεμιέρες και κλασικές ταινίες που έρχονται ξανά στο φως. Το αφιέρωμα άνοιξε με την ταινία Testa o Croce?, που προβλήθηκε παρουσία του Matteo Zoppis, ο οποίος την έχει σκηνοθετήσει μαζί με τον Alessio Rigo de Righi.

Η επιλογή, που έγινε υπό την επιμέλεια της Cinecittà, περιλαμβάνει σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα τις ταινίες Ντούζε (Duse) του Pietro Marcello, Ελίζα (Elisa) του Leonardo Di Costanzo, Η Απαγωγή της Arabella (Il rapimento di Arabella) της Carolina Cavalli και Ο Χρόνος που Χρειάζεται (Il tempo che ci vuole) της Francesca Comencini. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν δύο κλασικά έργα του ιταλικού κινηματογράφου: Το Παράθυρο στο Λούνα Παρκ (La finestra sul Luna Park) του Luigi Comencini (1957) και Ρώμη, 11 η ώρα (Roma ore 11) του Giuseppe De Santis (1952).

Όπως τόνισε ο Πρέσβυς της Ιταλίας στην Αθήνα, κ. Paolo Cuculi, το αφιέρωμα «εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια της Πρεσβείας, σε συνεργασία με την Cinecittà, για την προώθηση του ιταλικού οπτικοακουστικού τομέα, ο οποίος χαίρει μεγάλης εκτίμησης από το ελληνικό κοινό και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ιταλικής δημιουργικής βιομηχανίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου».