Τα κλασικά παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές και γενιές έρχονται αντιμέτωπα με τον μεγαλύτερο εφιάλτη τους: τα tablet, τα έξυπνα gadget και την πλήρη άρνηση των σημερινών παιδιών να αφήσουν τις οθόνες. Το τελικό τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Toy Story 5» μόλις κυκλοφόρησε, δίνοντάς μας μια καλή γεύση από τη νέα, ψηφιακή απειλή που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ο Woody, ο Buzz και η παρέα τους.

Στο τιμόνι της ταινίας συναντάμε τον βραβευμένο με Όσκαρ Άντριου Στάντον, ο οποίος υπογράφει το σενάριο και συν σκηνοθετεί το φιλμ μαζί με τη Μακένα Χάρις, σε παραγωγή της Λίντσεϊ Κόλινς.

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται από το voice cast. Μαζί με το τρέιλερ, η Disney αποκάλυψε ότι ο Πορτορικανός σούπερ σταρ Bad Bunny δανείζει τη φωνή του σε έναν μάλλον εκκεντρικό νέο χαρακτήρα: ένα κομμάτι πίτσας που φοράει γυαλιά ηλίου! Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο “Pizza with Sunglasses” είναι ένας ανεπιτήδευτα χαλαρός και μυστηριώδης τύπος, μέλος μιας μικρής αλλά δεμένης κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν απομονωμένα σε ένα υπόστεγο της αυλής.

Για τον Bad Bunny, αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο βήμα στο Χόλιγουντ, την ώρα που συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos World Tour» (η οποία ρίχνει αυλαία τον Ιούλιο), ενώ στα άμεσα σχέδιά του βρίσκεται και το ιστορικό δράμα «Porto Rico» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρενέ Πέρες Χογκλάρ.

Εκτός από τον Bad Bunny, στο καστ προστίθεται και ο Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming), πλαισιώνοντας τις σταθερές, αγαπημένες φωνές των Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν, Τζόαν Κιούζακ και Άνι Ποτς, αλλά και των Γκρέτα Λι, Τόνι Χέιλ, Μπόνι Χαντ, Έρνι Χάντσον και Κόναν Ο’ Μπράιαν.

Το «Toy Story 5» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ