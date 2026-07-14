Έπειτα από μια ιδιαίτερα δημιουργική χρονιά με σημαντικές εμφανίσεις στις θεατρικές σκηνές της Νέας Υόρκης, η Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Ελεάννα Φινοκαλιώτη συνεχίζει τη διεθνή της πορεία, συμμετέχοντας στη νέα όπερα The Tempest, βασισμένη στο τελευταίο έργο του William Shakespeare.

Η παραγωγή κάνει την παγκόσμια σκηνική πρεμιέρα της στο La MaMa Ellen Stewart Theatre της Νέας Υόρκης, σε παρουσίαση του Teatro Grattacielo και σκηνοθεσία του Στέφανου Κορωναίου.

Με μουσική του Αμερικανού συνθέτη Joseph Summer και λιμπρέτο της Eve Summer, η όπερα μεταφέρει τον κόσμο του Shakespeare σε μια σύγχρονη σκηνική γλώσσα, όπου το όνειρο και η πραγματικότητα συναντιούνται. Μια ιστορία για τη μνήμη, την αγάπη, την απώλεια και εκείνη τη σιωπηλή στιγμή που κάποιος βρίσκει τη δύναμη να αφήσει πίσω ό,τι τον κρατά δεμένο.

Στην παραγωγή συμμετέχει ένα διεθνές καστ λυρικών τραγουδιστών, συνοδευόμενο από την Ορχήστρα του Teatro Grattacielo υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Enrico Fagone, σε μια συνάντηση καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη ερμηνεύει την Calypso, έναν χαρακτήρα που κινείται ανάμεσα στη μνήμη και την προσμονή. Ζώντας κάπου ανάμεσα στο όνειρο και το ξύπνημα, κρατιέται από μια φωνή που δεν απαντά ποτέ, μέχρι που, σιγά σιγά, βρίσκει τον τρόπο να την αφήσει πίσω. Η διαδρομή της ξεδιπλώνεται διακριτικά κατά τη διάρκεια της παράστασης, οδηγώντας σε μια στιγμή όπου η σιωπή λέει περισσότερα από κάθε λέξη.

Η σκηνοθετική ματιά του Στέφανου Κορωναίου προσεγγίζει το έργο του Shakespeare με έναν σύγχρονο αλλά βαθιά ανθρώπινο τρόπο, φωτίζοντας τις σχέσεις των ηρώων, το βάρος των αναμνήσεων και την ανάγκη του ανθρώπου να προχωρήσει μπροστά.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο La MaMa Ellen Stewart Theatre στις 16 και 18 Ιουλίου 2026 στη Νέα Υόρκη.

Πληροφορίες και εισιτήρια:

https://grattacielo.org/season/world-staged-premiere-the-tempest