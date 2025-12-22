Η νουβέλα «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (A Christmas Carol) του Κάρολου Ντίκενς που γράφτηκε το 1843 ενέπνευσε τους ανθρώπους της Βικτωριανής Εποχής να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα.

Χάρη στη δημοτικότητα του βιβλίου, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, το φαγητό και ποτό, ο χορός, τα παιχνίδια και η εορταστική γενναιοδωρία του πνεύματος σύντομα έγιναν μακροχρόνιες παραδόσεις των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία του τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο οποίος αναγκάζεται να γίνει πιο φιλάνθρωπος, όταν τον επισκέπτονται φαντάσματα.

Ακόμα και πριν γραφτεί το βιβλίο, ο Ντίκενς και η οικογένειά του ήταν μεγάλοι θαυμαστές της εορταστικής περιόδου και τώρα είναι δυνατό να αποκτήσει κανείς μια αίσθηση του «χριστουγεννιάτικου παρελθόντος» στην πρώην οικεία του συγγραφέα, όπως θα ήταν διακοσμημένη κατά τη Βικτωριανή Εποχή.

Το σπίτι κατοικήθηκε από την οικογένεια του συγγραφέα από το 1837 έως το 1839 και έκτοτε έχει γίνει το Μουσείο Ντίκενς, το οποίο γιορτάζει την εκατονταετηρίδα του.

«Ο Ντίκενς αγαπούσε τα Χριστούγεννα. Αγαπούσε τα πάρτι, οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο τους. Του άρεσαν οι γιορτές και τα παιχνίδια με τους φίλους και την οικογένειά του» ανέφερε η διευθύντρια του Μουσείου Έμα Χάρπερ, σύμφωνα με το BBC.

«Αλλά ανησυχούσε επίσης πολύ για αυτό που θεωρούσε… τη ρίζα των Χριστουγέννων, που είναι η φιλανθρωπία, και αυτό ήταν πραγματικά πίσω από τη συγγραφή της “Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας”» σημείωσε.

Αν και δεν έγραψε τη συγκεκριμένη νουβέλα στην κατοικία στην οδό Ντάουτι 48, κοντά στο Κινγκς Κρος, στο Λονδίνο, σε αυτή τελείωσε τη συγγραφή των έργων του «The Pickwick Papers» και «Nicholas Nickleby» και του πιο γνωστού απ΄όλα «Oliver Twist».

Κάθε χρόνο το πνεύμα του Κάρολου Ντίκενς διατηρείται ζωντανό μέσα από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του πρώην σπιτιού του. Γιρλάντες και κόκκινοι φιόγκοι τοποθετούνται στη σκάλα και στους διαδρόμους.

Η τραπεζαρία είναι διαμορφωμένη για το χριστουγεννιάτικο γεύμα με σερβίτσιο από πορσελάνη σε μπλε και άσπρο χρώμα, κανάτες για ποτά και κηροπήγια. Η γαλοπούλα είναι ήδη στο τραπέζι, όπως και η χριστουγεννιάτικη πουτίγκα στολισμένη με κόκκινο φιόγκο και οι πίτες με κιμά είναι τοποθετημένες στον μπουφέ.

Στο σαλόνι όπου ο Ντίκενς διασκέδαζε με τους καλεσμένους του υπάρχει ένα στολισμένο έλατο – που έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του 1840 από τη βασίλισσα Βικτώρια και τον σύζυγό της, οι οποίοι έφεραν την παράδοση από την πατρίδα του, τη Γερμανία.

Παντού, υπάρχουν λαμπάκια για να προσθέσουν λάμψη στην εορταστική ατμόσφαιρα.

Το Μουσείο είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια των εορτών και προσφέρονται στους επισκέπτες παραστάσεις και ξεναγήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ