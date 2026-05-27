Μια σπουδαία διάκριση πέτυχε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο οποίος την περασμένη Τρίτη (26/5) έγινε ο πρώτος δημιουργός από τον χώρο του κινηματογράφου που εντάσσεται στο Colegio Nacional. Πρόκειται για την Εθνική Ακαδημία του Μεξικού, έναν θεσμό που συγκεντρώνει την κορυφαία πνευματική ελίτ της χώρας.

Από το 1943 που ιδρύθηκε, η Ακαδημία έχει υποδεχτεί περισσότερους από εκατό εξέχοντες διανοούμενους, επιστήμονες και λογοτέχνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν κορυφαίες προσωπικότητες και κάτοχοι βραβείων Νόμπελ, όπως οι εμβληματικοί συγγραφείς Οκτάβιο Πας και Κάρλος Φουέντες.

«Επιλέγοντάς με, πέρα από την επιβράβευση του προσωπικού μου έργου, τιμάτε συνολικά ένα επάγγελμα και μια ολόκληρη παράδοση», εξομολογήθηκε ο Ινιάριτου κατά την εναρκτήρια ομιλία του. Σημείωσε, μάλιστα, πως «το Μεξικό έχει μια τεράστια οπτική δύναμη, καθώς ο πολιτισμός μας ανέκαθεν χρησιμοποιούσε την εικόνα ως εργαλείο για να ερμηνεύσει τον κόσμο».

Ο 62χρονος σήμερα δημιουργός έχει στο ενεργητικό του πέντε χρυσά αγαλματίδια, ενώ έχει υπογράψει μερικές από τις πιο καθηλωτικές ταινίες του σύγχρονου σινεμά, όπως:

«Χαμένες Αγάπες» (Amores Perros), «Birdman ή η Απρόσμενη Αρετή της Αφέλειας» και «Η Επιστροφή» (The Revenant).

