Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει η θρυλική ντίβα του γαλλικού σινεμά, Μπριζίτ Μπαρντό.

Η διάσημη ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εδώ και σχεδόν ένα μήνα σε νοσοκομείο.

Η 91χρονη Μπριζίτ Μπαρντό αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια, όπως μεταδίδουν γαλλικά και βελγικά Μέσα ενημέρωσης.

Εισήχθη πριν από 3 εβδομάδες σε ιδιωτική κλινική, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία στο σπίτι της, στο Σαιν Τροπέ.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στην Τουλώνη, όπου υπεβλήθη σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει ανησυχητική.

Πηγή: ledauphine.com