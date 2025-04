Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ο θρυλικός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα (Carlos Santana), λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη του εμφάνιση στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Η συναυλία που θα λάμβανε χώρα στο Majestic Theatre την Τρίτη 22 Απριλίου, αναβλήθηκε για προληπτικούς λόγους, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, στο περιοδικό People.

«Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι η αποψινή εμφάνιση στο Σαν Αντόνιο αναβάλλεται» δήλωσε ο Michael Vrionis, πρόεδρος της Universal Tone Management και εκπρόσωπος του διάσημου μουσικού.

«Ο κ. Σαντάνα βρισκόταν στον χώρο και προετοιμαζόταν για τη συναυλία όταν παρουσίασε συμπτώματα αφυδάτωσης. Για λόγους ασφαλείας και υγείας, κρίθηκε πιο συνετό να ματαιωθεί η συναυλία» συμπλήρωσε.

Ωστόσο, τα νέα για την κατάσταση της υγείας του είναι ενθαρρυντικά. Ο εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι ο διάσημος μουσικός είναι καλά και ανυπομονεί να επιστρέψει για να συνεχίσει την προγραμματισμένη του περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι καλά και ανυπομονεί να επιστρέψει σύντομα στο Σαν Αντόνιο, καθώς και να συνεχίσει την περιοδεία του στις ΗΠΑ. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόησή σας. Η συναυλία θα επαναπρογραμματιστεί το συντομότερο δυνατόν» πρόσθεσε.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται τρία σχεδόν χρόνια μετά την κατάρρευσή του επί σκηνής στο Ντιτρόιτ. Τότε είχε επίσης αφυδατωθεί με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εκτός σκηνής με φορείο.

«Απλώς ξεκουράζομαι. Ξέχασα να φάω και να πιω νερό, οπότε αφυδατώθηκα και λιποθύμησα» είχε δηλώσει τότε.

Ο Κάρλος Σαντάνα έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με το συγκρότημά του Santana, συνδυάζοντας τη ροκ με τη λάτιν και την τζαζ μουσική, ενώ θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς όλων των εποχών.