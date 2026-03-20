Ο Στίβι Γιανγκ, κιθαρίστας του θρυλικού αυστραλιανού ροκ συγκροτήματος AC/DC, νοσηλεύεται από τις 19 Μαρτίου 2026 στο Sanatorio Mater Dei, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο έγινε για προληπτικούς λόγους, έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε κατά την άφιξη του συγκροτήματος στην πόλη, στο πλαίσιο της περιοδείας «Power Up».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο 69χρονος μουσικός υποβάλλεται σε πλήρη σειρά ιατρικών εξετάσεων, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και το ηθικό του καλό. Όπως ανέφερε και εκπρόσωπος του συγκροτήματος, ο Γιανγκ βρίσκεται σε θετική διάθεση και ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή.

Παρά τη νοσηλεία του, δεν φαίνεται να επηρεάζεται το πρόγραμμα των συναυλιών των AC/DC στο Μπουένος Άιρες. Το συγκρότημα έχει προγραμματίσει τρεις εμφανίσεις στο Estadio Monumental (River Plate) στις 23, 27 και 31 Μαρτίου 2026, με τον Στίβι Γιανγκ να αναμένεται να συμμετάσχει κανονικά ήδη από την πρώτη συναυλία τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Οι AC/DC, ένα από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών, συνεχίζουν την παγκόσμια περιοδεία τους με μεγάλη επιτυχία. Η ανταπόκριση του κοινού στη Νότια Αμερική, και ιδιαίτερα στην Αργεντινή, παραμένει εντυπωσιακή, με τις συναυλίες στο Estadio Monumental να έχουν εξαντληθεί γρήγορα λόγω υψηλής ζήτησης.

Η μπάντα είχε εμφανιστεί τελευταία φορά στη χώρα το 2009, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές. Παρά τις κατά καιρούς δυσκολίες και αλλαγές στη σύνθεσή της —όπως η αντικατάσταση του Malcolm Young από τον ανιψιό του Στίβι Γιανγκ το 2014, αλλά και οι περιπέτειες υγείας άλλων μελών όπως ο Brian Johnson- το συγκρότημα εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο επιδραστικές δυνάμεις στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Με πληροφορίες από reuters.com