Ένα υβρίδιο, ένα δράμα, ένα παραμύθι και ένα ντοκιμαντέρ – ακόμη και ο Σλοβάκος σκηνοθέτης Μίρο Ρέμο δεν ξέρει πώς να ορίσει την ταινία «Better Go Mad in the Wild» που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι.

«Δεν έχει σημασία για μένα πού ταιριάζει τυπικά αυτή η ταινία. Αυτό που έχει σημασία είναι να αντικατοπτρίζει πιστά τη ζωή των διδύμων» τόνισε στο Variety.

Στον Μίρο Ρέμο απονεμήθηκε το πολυπόθητο κορυφαίο βραβείο το περασμένο Σάββατο.

Στην ταινία του συμπαραγωγή Τσεχίας-Σλοβακίας οι πρωταγωνιστές του, οι δίδυμοι αδελφοί Φράντισεκ και Όντρεϊ Κλίσικ, ζουν μαζί μακριά από την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι απόγονοι Σλοβάκων από τη Ρουμανία, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Σούμαβα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε περιοχές που εκκενώθηκαν από τους Γερμανούς.

«Η ζωή δεν ήταν εύκολη για αυτούς, αλλά οι γονείς τους τούς έμαθαν να εκτιμούν κάθε άνθρωπο. Η αλήθεια είχε πάντα την υψηλότερη θέση στην οικογένειά τους» ανέφερε ο Ρέμο, ο οποίος τους «γνώρισε» στις διακοπές του.

«Ο πατέρας μου μου σύστησε ένα εξαιρετικό βιβλίο του Άλες Παλάν, με τίτλο “Καλύτερα να τρελαίνεσαι στην ερημιά”, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές δυνατές ιστορίες για τους ερημίτες της Σούμαβα. Μία από αυτές ήταν για τον Φράντα και τον Όντρα. Επικοινώνησα αμέσως με τον Άλες και με έφερε στον κόσμο τους» εξήγησε.

«Αυτό το Φεστιβάλ μου αποδεικνύει εδώ και χρόνια ότι όλα έχουν νόημα στον κόσμο. Ευχαριστώ τον Άλες Παλάν, ο οποίος έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο που μας επέτρεψε να μπούμε σε αυτόν τον τρελό κόσμο. Είναι ίσως η μεγαλύτερη τιμή που έχω λάβει ως σκηνοθέτης και την εκτιμώ πολύ» δήλωσε ο Μίρο Ρέμο, παραλαμβάνοντας την Κρυστάλλινη Σφαίρα από τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

«Η ταινία, ένα έργο που αναπτύσσει χαλαρά το θέμα που εξερευνάται στο ομώνυμο βιβλίο των Άλες Παλάν και Γιαν Σίμικ, θέτει προκλητικά το ερώτημα αν είναι δυνατόν να περάσεις όλη σου τη ζωή σε ένα μόνο μέρος. Σαν να ανατρέχουν σε μια περασμένη εποχή, οι δίδυμοι Φράντισεκ και Όντρεϊ Κλίσικ πήραν την πεισματική απόφαση να κάνουν ακριβώς αυτό. Τρελοί εκκεντρικοί ή χαρισματικοί, δαιμονισμένοι αφηγητές; Φαίνεται ότι δεν μεγάλωσαν ποτέ» αναφέρεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

«Είναι ένας κόσμος γεμάτος μάχες, πάλη με τα χέρια και ποιήματα που “βιώνονται, δεν γράφονται” σημείωσε.

«Ερωτεύτηκα τους αδερφούς και το περιβάλλον τους. Με γοήτευε οτιδήποτε μαγικό και ασυνήθιστο» ανέφερε ο Ρέμο σε δηλώσεις του στο Variety. «Περάσαμε 60 ημέρες με τους αδελφούς σε διάστημα πέντε ετών και άρχισα να νιώθω ότι και τα ζώα τους επικοινωνούσαν μαζί μας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ήταν ότι όλα ήταν πιθανά σε αυτό το έργο. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να ξεπεράσουμε τον φόβο μας για τις συμβάσεις» πρόσθεσε.

Δείτε το τρέιλερ: