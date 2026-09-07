Η Νορθ Γουέστ πραγματοποίησε την πρώτη σόλο συναυλία της στο Σικάγο με την υποστήριξη της οικογένειάς της.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ βρέθηκαν στο θέατρο «The Vic» για να παρακολουθήσουν την εμφάνιση της 13χρονης κόρης τους.

Σύμφωνα με το People, η συναυλία πραγματοποιήθηκε μετά την ακύρωση της περιοδείας «Kimokawaii Tour» στην οποία η Nορθ θα ένωνε τις δυνάμεις της με τη ράπερ Molly Santana.

«Αυτό είναι το χόμπι μου. Αυτό μου αρέσει να κάνω και αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου» είπε πρόσφατα σε συνέντευξή της στο περιοδικό Dazed.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok το γαλλικό μέσο Paris Match, φαίνεται ότι το πρώην ζευγάρι παρακολούθησε την συναυλία από διαφορετικές πλευρές του VIP εξώστη.

Ο ράπερ, ο οποίος μεγάλωσε στο Σικάγο, δείχνει να απολαμβάνει τη μουσική και να καταγράφει με το κινητό του στιγμές από την εμφάνιση της Νορθ ενώ η Καρντάσιαν διακρίνεται να την χειροκροτεί εμφανώς περήφανη για εκείνη. Στη συνέχεια μοιράστηκε στα Instagram Stories της πλάνα από τη συναυλία, μεταξύ των οποίων κι ένα βίντεο με τους θαυμαστές της κόρης της να την επευφημούν.

Η Νορθ είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ. Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021, το οποίο οριστικοποιήθηκε ένα χρόνο μετά. Η Nορθ έκανε το ντεμπούτο της σε φεστιβάλ, στο Rolling Loud του Ορλάντο στις 9 Μαΐου, μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της EP με τίτλο «N0rth4evr».

Τον Απρίλιο, η 13χρονη είχε ανέβει στη σκηνή μαζί με τον πατέρα της στη συναυλία του στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, όπου ερμήνευσαν μαζί τα τραγούδια «Talking» και «Piercing on My Hand».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ