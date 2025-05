Μπορεί να του έκλεισαν την πόρτα της Ακρόπολης, ωστόσο, ο Γιώργος Λάνθιμος επέμεινε «ελληνικά», και επέλεξε μία παγκοσμίως γνωστή παραλία για το φινάλε της νέας του ταινίας «Bugonia».

Συγκεκριμένα, το απόκοσμο τέλος της πολυαναμενόμενης ταινίας του με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν, γυρίστηκε τελικά στο σεληνιακό τοπίο του Σαρακήνικου στη Μήλο, μετά την αρνητική απόφαση του ΚΑΣ να επιτρέψει γυρίσματα στην Ακρόπολη.

Ο Δήμος Μήλου άναψε το πράσινο φως για τα γυρίσματα στη δημοφιλή παραλία, με τον βραβευμένο σκηνοθέτη να τροποποιεί το σενάριο ώστε να δένει με τη νέα, θεαματική τοποθεσία.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 9 Μαΐου.

