Ένα εμβληματικό φόρεμα από την προσωπική συλλογή της Αν-Μάργκρετ πρόκειται να βγει στο σφυρί τον επόμενο μήνα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλεκτών και φίλων της κινηματογραφικής και μουσικής ιστορίας. Το εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα από σατέν και μετάξι, δημιουργία του διάσημου σχεδιαστή Μπομπ Μάκι, απέκτησε πρόσφατα νέα δημοσιότητα όταν εμφανίστηκε με αυτό η ποπ τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Το συγκεκριμένο ένδυμα είχε φορεθεί αρχικά από την Αν-Μάργκρετ το 1977, όταν παρουσίαζε την 49η τελετή απονομής των Academy Awards. Σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ το επέλεξε για το δείπνο που διοργάνωσε η Άνα Γουίντουρ πριν από το Met Gala, ενώ το φόρεσε και σε πρόβα μαζί με τη θρυλική Stevie Nicks εν όψει της μεγάλης βραδιάς.

Το φόρεμα αποτελεί το κορυφαίο αντικείμενο μιας ευρύτερης συλλογής ενδυμάτων και αναμνηστικών που συνδέονται με τη μακρά καριέρα της Αν-Μάργκρετ. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από την Julien’s Auctions στις 23 Ιουνίου στην California, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης του φορέματος να φτάνει έως και τα 3.000 δολάρια.

Η Αν-Μάργκρετ, γεννημένη ως Αν-Μάργκρετ Όλσον, υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του αμερικανικού θεάματος. Ξεκίνησε την πορεία της ως χορεύτρια τη δεκαετία του 1960 και εξελίχθηκε σε σημαντική παρουσία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική. Ανάμεσα στις πιο γνωστές κινηματογραφικές της εμφανίσεις συγκαταλέγονται οι ταινίες Viva Las Vegas, όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς και οι Bye Bye Birdie, Carnal Knowledge και Grumpy Old Men.

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Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ακόμη ξεχωριστά κομμάτια από την γκαρνταρόμπα της ηθοποιού, όπως ένα μεταξωτό φόρεμα από ζέρσεϊ με διάφανες παγιέτες και ένα ροδακινί πλισέ φόρεμα που είχε επιλέξει για την 52η τελετή των Όσκαρ το 1980. Ανάμεσα στα αντικείμενα ξεχωρίζει επίσης ένα κορμάκι με μοτίβο την αμερικανική σημαία, το οποίο είχε φορέσει σε μουσική εμφάνιση κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου του τότε προέδρου των ΗΠΑ Gerald Ford προς τιμήν του Σάχη του Ιράν.

Πέρα από τα ενδύματα, η δημοπρασία περιλαμβάνει σκηνικά κοστούμια, σενάρια ταινιών με προσωπικές σημειώσεις της ηθοποιού και σπάνιες αφίσες από σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής της διαδρομής, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του αμερικανικού θεάματος.