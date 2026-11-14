Πλήθος σχολείων, οικογενειών και εκπαιδευτικών επισκέφτηκαν και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου το Σκαγιοπούλειο, στο πλαίσιο της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου Πάτρας. Από νωρίς το πρωί, μέχρι τις 21:00 το βράδυ που ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της Έκθεσης, οι επισκέπτες όλων των ηλικιών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρωτότυπα εργαστήρια από κορυφαίους εμψυχωτές από την Ελλάδα και την Ευρώπη και να περιηγηθούν στις εκθέσεις και τους χώρους του Σκαγιοπουλείου.

Με επίκεντρο τη φιλαναγνωσία, τη σύνδεση του βιβλίου με τις τέχνες και την προσωπική ανάπτυξη, τα εργαστήρια ανέδειξαν τη σημασία της καλλιέργειας αναγνωστικών δεξιοτήτων, χωρίς να παραλείπουν τη δημιουργική δύναμη του παιχνιδιού, της φαντασίας και, πάνω απ’ όλα, την απόλαυση της ανάγνωσης.

Η ημέρα περιλάμβανε συνολικά 24 εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, με πολύ αγαπημένους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ξένοι προσκεκλημένοι της Έκθεσης ενθουσίασαν τους πρωινούς επισκέπτες.

Ο Πορτογάλος συγγραφέας, εικονογράφος και αφηγητής Πέδρο Σερομένιο, δούλεψε με παιδιά όλων των ηλικιών για να εξερευνήσουν τις έννοιες της αγάπης, του σεβασμού και της ελευθερίας, μέσα από τη ζωγραφική και την αφήγηση.

Η Σλοβένα εικονογράφος Μάρτα Μπάρτολ, γνωστή για τα «σιωπηλά βιβλία»της, εμψύχωσε το πρωί ένα ευφάνταστο εργαστήριο για παιδιά, ενώ το απόγευμα συνάντησε γονείς και εκπαιδευτικούς σε μία συζήτηση για τα silent books και τη σημασία τους.

Η Πορτογαλίδα συγγραφέας, χορεύτρια και θεατρική δημιουργός Σάρα Τοσκάνο, σε ένα κατάμεστο εργαστήριο, συνάντησε γονείς με βρέφη έως 3 ετών για να τους μυήσει στην πρώτη ανάγνωση, ενώ η Πολωνή συγγραφέας Πατρίτσια Πολουντνικιέβιτς-Κέντζιορ ξεδίπλωσε μαζί με τα παιδιά μια τρυφερή ιστορία, μέσα από τα μάτια ενός τετράχρονου αγοριού.

Το πρωί, το Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού σύστησε με δημιουργικό τρόπο στα παιδιά τους επαγγελματίες που εμπλέκονται για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο, ενώ η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, με τη θεατροπαιδαγωγό, ηθοποιό, δραματοθεραπεύτρια και μουσικό Μαρία Τερεζάκη, έδειξε στα παιδιά πώς ένα παιχνίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή μουντζούρα.

Η εκπαιδεύτρια Ευγενία Κοΐνη κατασκεύασε με τα παιδιάένα προ-κινηματογραφικό παιχνίδι, και ο σεναριογράφος και συνιδρυτής του Comicdom CONAthens, Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου, εμψύχωσε ένα βιωματικό εργαστήριο σεναρίου κόμικς για εφήβους, βασισμένο στη διαδικασία δημιουργίας του graphic novel.

Ο ιστορητής Γιώργος Ευγενικός συνάντησε εφήβους για ένα εργαστήρι φιλαναγνωσίας και γνωριμίας με το podcast, ο δάσκαλος σκίτσου-κόμικς Γιάννης Αντωνόπουλος οργάνωσε μία συνάντηση αρχαιολογίας και κόμικ για εφήβους και η Νικολέττα Σταθοπούλου, διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Γκαίτε, παρουσίασε σε εφήβους πώς ένα βιβλίο μπορεί να γίνει αφετηρία για δημιουργία, συνάντηση και προσωπική έκφραση.

Η Άννα-Μαρία Βλάσση, από την ομάδα «Βιβλιοδιαπλάσεις», προσκάλεσε τα παιδιά να ανακαλύψουν τις δικές τους υπερδυνάμεις.

Ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός Βαγγέλης Ηλιόπουλος το πρωί δούλεψε με παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού πάνω στο πώς μπορούν να απολαύσουν τη χαρά της ανάγνωσης, ενώ το απόγευμα, μαζί με τη Βασιλική Νίκα, μέλος ΕΔΙΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια της σειράς «Χωρίς Σωσίβιο» δούλεψαν με εκπαιδευτικούς πάνω σε τεχνικές καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, εμψύχωσε επίσης ένα ξεχωριστό και ασφυκτικά γεμάτο εργαστήριο, αποκλειστικά για παιδιά με τους παππούδες ή τις γιαγιάδες τους!

Το απόγευμα, η θεατρική ομάδα Ανεμόμυλοι παρουσίασε και πάλι ένα θέαμα για μικρότερα παιδιά, ενώ η συγγραφέας Σοφία Αλεξίου οργάνωσε ένα ευφάνταστο παιχνίδι θησαυρού και εξερεύνησης που απλώθηκε σε όλο το Σκαγιοπούλειο.

Παράλληλα με τα έργα exlibris που εκτίθεται στο Σκαγιοπούλειο, ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου διοργάνωσε ένα εργαστήριο exlibris για μικρούς και μεγάλους. Αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και γονείς ήταν τα εργαστήρια που εμψύχωσε ο Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, σχετικά με το πώς λειτουργεί μια λέσχη ανάγνωσης παιδιών, όπως και το εργαστήριο από τη συγγραφέα και ψυχοπαδαιγωγό Ευτυχία Βαρσαμή πάνω στο πώς ο γονέας και ο δάσκαλος μπορούν να γίνουν συναισθηματικοί καθοδηγές για το παιδί.

Ο συγγραφέας Κυριάκος Μούρτζης ζωντάνεψε μαζί με τα παιδιά τον κόσμο του αγαπημένου βιβλίου Το Λίνε, ενώ η ημέρα έκλεισε με έναν ραπ πόλεμο από την αφηγήτρια λαϊκών παραμυθιών, συγγραφέα και διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Αγνή Στρουμπούλη.

Η 1η Διεθνής Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου της Πάτρας συνεχίζεται έως την Κυριακή, με δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, που είναι ανοιχτές σε όλους και με ελεύθερη είσοδο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Έκθεσης βρίσκεται εδώ.

Η Διεθνής Έκθεση Παιδικού & Εφηβικού Βιβλίου Πάτρας διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ημερομηνίες: 11–15 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Σκαγιοπούλειο,Κορυτσάς και Αγίων Σαράντα, 26 222, Πάτρα

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 21:00