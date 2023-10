To instrumental track του βραβευμένου Έλληνα συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Τάσου Πέτσα (Tasos P.) «Remembering» είναι υποψήφιο στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας για Grammy Award στην κατηγορία Best Instrumental.

Η συγκεκριμένη μελωδική electro trance σύνθεση που μας ταξιδεύει νοσταλγικά στη δεκαετία του 90 έχει κυκλοφορήσει τον φετινό Μάιο από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία της FM Records και έχει ήδη αποσπάσει διακρίσεις στους διαγωνισμούς UK Songwriting Contest της Αγγλίας και Tracks Music Awards του Los Angeles. Μάλιστα το «Remembering» κατάφερε να μπει στο επίσημο εβδομαδιαίο Top-40 Chart της Ελλάδας (στο εβδομαδιαίο iTunes Chart ανέβηκε στην 1η θέση) και στο Top-20 του Βρετανικού Chart στην κατηγορία Dance.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ίδιος ο Tasos P. από το φετινό καλοκαίρι ανήκει στην επιτροπή ψηφοφορίας των βραβείων Grammy. Έχοντας πλέον συμπληρώσει 8 χρόνια δισκογραφικής διαδρομής, μέχρι και σήμερα έχουν κυκλοφορήσει από την FM Records τρία άλμπουμ, τρία EPs και 23 digital singles.

Μερικές από τις συνθέσεις του έχουν ανεβεί στις πρώτες θέσεις του καταλόγου επιτυχιών της IFPI και παράλληλα έχουν σημειώσει επιτυχία στα charts της Ελλάδας, της Αγγλίας και της Ευρώπης (Mother Of Mine, Anna, Bliss, Πες μου τί σημαίνει αγάπη). Στην καλλιτεχνική φαρέτρα του έχει επίσης σημαντικές διεθνείς διακρίσεις μεταξύ των οποίων 7 μετάλλια στα Global Music Awards στην Καλιφόρνια και δύο συνεχόμενες υποψηφιότητες στον ημιτελικό του δημοφιλούς διαγωνισμού σύνθεσης International Songwriting Competition στο Nashville (Été D’Amour, Angel Of Mine). Η μουσική του, τέλος, έχει ενταχθεί στην playlist του μουσικού καναλιού MTV (Untitled) και στην playlist της βρετανικής ραδιοφωνικής εκπομπής BBC Music Introducing (Digital Love, Want U).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δείτε το trippy animated video clip που απεικονίζει δύο παράλληλους κόσμους δια χειρός Χρήστου Κουτρουφίνη.