Μία ξεχωριστή τιμή δαψιλεύθηκε στην ελληνική ποίηση μέσα από το πρόσωπο του ποιητή Αντώνη Δ. Σκιαθά, ο οποίος βραβεύθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με το Διεθνές Λογοτεχνικό Βραβείο «OPEN BOOK», σε μια τελετή στο πλαίσιο των 11ων Διεθνών Λογοτεχνικών Συναντήσεων (11th International Literary Meetings), στην πόλη Μπάνια Λούκα.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Αντώνη Σκιαθά, άοκνου οργανωτή του Διεθνούς Συμπόσιου Ποίησης της Πάτρας, στην προώθηση της ποίησης, αλλά και στην προσωπική αξία του έργου του, η κριτική επιτροπή των Συναντήσεων στο σκεπτικό της ανέφερε πως “δεν βραβεύεται απλώς ένας Ευρωπαίος ποιητής με υψηλή αισθητική ποιότητα. Αναγνωρίζεται ένας ποιητικός κόσμος που συνομιλεί με την Ιστορία, διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και αναμετριέται με τα ηθικά ζητήματα της εποχής μας”, καθώς “η ποίηση του Αντώνη Σκιαθά είναι η υπεράσπιση της ανθρώπινης μνήμης απέναντι στη βία της Ιστορίας και στη λήθη του χρόνου. Η ποίηση του κατορθώνει να μετατρέψει την προσωπική μνήμη σε συλλογική ιστορική συνείδηση”.

Στην αντιφώνησή του ο Α.Σκιαθάς υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό που έχει η βράβευσή του, που ξεπερνά την «αναγνώριση του έργου ενός Έλληνα ποιητή σε έναν τόπο με τη δική του ξεχωριστή ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα αποκτά έναν επιπλέον συμβολισμό». Όπως τόνισε «η ποίηση δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι η κοινή γλώσσα της ανθρώπινης ευαισθησίας, της μνήμης, της ελευθερίας και της αναζήτησης. Μπορεί να ενώνει λαούς, να γεφυρώνει διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες και να δημιουργεί εκείνον τον αόρατο δεσμό που μας κάνει να αναγνωρίζουμε ο ένας στον άλλον την ίδια ανθρώπινη αγωνία και ελπίδα».

Τέλος, αφιέρωσε το βραβείο «στην ελληνική ποίηση, στη γλώσσα μας, στους ανθρώπους που εξακολουθούν να πιστεύουν στη δύναμη του λόγου και σε όλους εκείνους που επιμένουν να κρατούν ανοιχτό το βιβλίο του πολιτισμού και της ανθρώπινης επικοινωνίας.Γιατί, τελικά, ένα ανοιχτό βιβλίο είναι μια ανοιχτή πόρτα προς τον ‘Αλλον, προς τον κόσμο, προς την ίδια τη ζωή.»

Την εκδήλωση στην τελετή απονομής, που φιλοξενήθηκε στο ιστορικό μνημείο του Μπάνσκι Ντβορ προλόγισε η πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κυρία Ιωάννα Ευσταθιάδου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Μάρκο Ρόμιτς, Γενικός Γραμματέας του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska).

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης η Ε. Νταβίντοβιτςμ σύμβουλος του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας, ο πρέσβης της Σερβίας Αλεξάνταρ Σούμποτιτς, καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου και φορέων της πόλης. Την παρουσίαση της εκδήλωσης και τις απαγγελίες των ποιημάτων έκανε η ηθοποιός Γελένα Γιάντριτς, ενώ τη μουσική συνοδεία είχε η βιολονίστα Νατάλια Τοντόροβιτς.