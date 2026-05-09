Η Αθήνα ζει εδώ και ώρες στον ρυθμό των Metallica, καθώς η θρυλική μπάντα επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια για μια συναυλία που μετατρέπει το ΟΑΚΑ σε ένα γιγαντιαίο rock πεδίο. Περίπου 80.000 θεατές αναμένεται να κατακλύσουν το στάδιο, σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η βραδιά αυτή έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική όχι μόνο για το ελληνικό κοινό, αλλά και για την ίδια την μπάντα, που δείχνει να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό. Λίγες ώρες πριν το show, οι Metallica ανάρτησαν στο Instagram μήνυμα που έγινε viral: «Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica», συνοδεύοντας τη δημοσίευση με εικόνα του frontman James Hetfield με την κιθάρα του. Ο ίδιος είχε δηλώσει κατά την άφιξή του στην Ελλάδα πως είναι «έτοιμος να ροκάρει», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή.

Η συναυλία της 9ης Μαΐου σηματοδοτεί την πέμπτη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αθήνα, μετά το ιστορικό live του 1993 στη Νέα Σμύρνη και εκείνο στη Ριζούπολη, που παραμένουν χαραγμένα στη μνήμη των fans. Αυτή τη φορά, η πόλη υποδέχεται τους Metallica ως πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό της επέκτασης της περιοδείας M72 World Tour, η οποία συνεχίζεται με 16 συνολικά εμφανίσεις.

Το σχήμα των Metallica, με τους Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo στο πλευρό του Hetfield, ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό show με τη χαρακτηριστική 360° σκηνή, προσφέροντας πανοραμική εμπειρία σε κάθε σημείο του σταδίου.

Το πρόγραμμα της βραδιάς ανοίγουν οι Knocked Loose και οι Gojira, πριν τη μεγάλη εμφάνιση των Metallica γύρω στις 20:30.

Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν πρωτοφανής, καθώς εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες ήδη από την περσινή διάθεση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική του συγκροτήματος που ξεπερνά τα όρια της metal σκηνής. Από παλιούς θαυμαστές μέχρι νεότερες γενιές, το κοινό που θα γεμίσει το ΟΑΚΑ είναι ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό.

Παράλληλα, η εμπειρία της συναυλίας έχει επεκταθεί και εκτός σταδίου.

Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων λειτουργεί ειδικό pop-up store με επίσημα merchandise, το οποίο προσελκύει πλήθος επισκεπτών.

Μπλουζάκια, συλλεκτικά αντικείμενα και ειδικές εκδόσεις εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ ήδη θεωρείται συλλεκτική η επίσημη αφίσα της συναυλίας, δημιουργία του Juan Ma Orozco, εμπνευσμένη από την αρχαιοελληνική αισθητική με σκελετούς σε πανοπλίες και ασπίδα διακοσμημένη με τη Μέδουσα.

Για τη διεξαγωγή της συναυλίας έχουν τεθεί σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΟΑΚΑ έως και τις 10 Μαΐου. Οι αρχές προειδοποιούν για τροποποιήσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης, ενώ ζητούν από το κοινό συνεργασία και έγκαιρη προσέλευση.

Η επίσημη αφίσα της συναυλίας

Οι πύλες του σταδίου ανοίγουν στις 16:00, με ισχυρή σύσταση να αποφευχθεί η τελευταία στιγμή προσέλευση λόγω αναμενόμενου συνωστισμού. Οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας, καθήμενων θέσεων και ΑμεΑ έχουν ειδικά καθορισμένες εισόδους και διαδρομές, ενώ έχει προβλεφθεί δωρεάν στάθμευση σε συγκεκριμένα σημεία.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για τη μετακίνηση του κοινού, με ενισχυμένα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς.

Η γραμμή 1 του Μετρό θα λειτουργεί με παράταση, ενώ οι γραμμές 2 και 3 καθώς και το τραμ κινούνται σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση των θεατών.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, επιτρέπονται μόνο μικρές τσάντες έως Α4, ενώ απαγορεύονται αντικείμενα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της συναυλίας, όπως αιχμηρά αντικείμενα, επαγγελματικός εξοπλισμός καταγραφής, drones, γυάλινα δοχεία και πυροτεχνήματα.

Η Αθήνα βρίσκεται πλέον σε πλήρη συναυλιακή ετοιμότητα. Μετά από 16 χρόνια αναμονής, οι Metallica επιστρέφουν για μια βραδιά που αναμένεται να μείνει στην ιστορία, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε επίκεντρο της παγκόσμιας rock σκηνής.