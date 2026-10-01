Με ιδιαίτερη επιτυχία και διεθνή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Palazzo della Cancelleria της Ρώμης η 24η τελετή απονομής των Διεθνών Βραβείων «Vexillum Giuseppe Sciacca», παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της διπλωματίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και του πολιτισμού.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση κατείχε η βράβευση του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα επιστήμονα Νικόλαου Δασκαλάκη, στον οποίο απονεμήθηκε το Ειδικό Βραβείο Ιατρικής Έρευνας. Ο Νικόλαος Δασκαλάκης είναι Τακτικός Καθηγητής (Full Professor) Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας και Βιοφυσικής, Ιατρικής (Βιοϊατρικής Γενετικής) και Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Chobanian & Avedisian του Πανεπιστημίου της Βοστώνης (Boston University), όπου διευθύνει το Εργαστήριο Νευρογονιδιωματικής και Μεταφραστικής Βιοπληροφορικής.

Παράλληλα, είναι Επικεφαλής Ερευνητής για την Κατάθλιψη και το Άγχος στο McLean Hospital του Harvard, διδάσκων Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard και συνεργαζόμενο μέλος του Broad Institute των MIT και Harvard. Το πολυσχιδές επιστημονικό του έργο επικεντρώνεται στη μελέτη της διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD), στη διαγενεακή επιγενετική μεταβίβαση των επιδράσεων του τραύματος και στην ανάπτυξη μοριακών βιοδεικτών για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας διεθνείς γονιδιωματικές μελέτες, με δεδομένα από περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα, ενώ μελέτη της ερευνητικής του ομάδας, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science το 2024, αναδείχθηκε από τον Διευθυντή των αμερικανικών National Institutes of Health (NIH) ως σημαντικό επίτευγμα της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας. Το βραβείο απένειμε στον Έλληνα καθηγητή η Πριγκίπισσα Giacinta Ruspoli.

Το Απόλυτο Βραβείο (Premio Assoluto) της 24ης διοργάνωσης απονεμήθηκε στον 26χρονο Ιταλό επιστήμονα Giuseppe Bungaro, για την πρωτοποριακή συμβολή του στην καρδιαγγειακή έρευνα. Έχοντας βιώσει ο ίδιος ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αφορούσε την κοιλιακή αορτή, στράφηκε από πολύ νεαρή ηλικία στην επιστημονική αναζήτηση. Σε ηλικία μόλις 18 ετών σχεδίασε ένα καινοτόμο stent από περικαρδιακό ιστό, υψηλής βιοσυμβατότητας, με στόχο τη μείωση των επιπλοκών της αγγειοπλαστικής, αποσπώντας σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.Το Απόλυτο Βραβείο απένειμαν ο Καρδινάλιος Giuseppe Petrocchi και η Γενική Γραμματέας των Διεθνών Βραβείων, Βίκυ Μπαφατάκη. Ο νεαρός επιστήμονας παρέλαβε επίσης τη συμβολική καραβέλα του θεσμού, έργο του Έλληνα γλύπτη Γεωργίου Ρούσση.

Στην κατηγορία των νέων επιστημόνων διακρίθηκε ο 24χρονος Ιταλός Giacomo Bonomi, ο οποίος μετέτρεψε τη δύσκολη προσωπική εμπειρία της διάγνωσης με νόσο του Πάρκινσον σε κινητήριο δύναμη για την επιστημονική έρευνα. Σπουδάζει Μηχανική Νανοτεχνολογίας, εστιάζοντας το ερευνητικό του ενδιαφέρον στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της νόσου. Η πορεία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας γενιάς επιστημόνων που συνδυάζουν την επιστημονική καινοτομία με την κοινωνική ευαισθησία, μετατρέποντας την προσωπική δοκιμασία σε ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς.

Το Ειδικό Βραβείο Ιατρικής απονεμήθηκε στον διακεκριμένο Ιταλό ογκολόγο, καθηγητή Giuseppe Curigliano, για τη συμβολή του στην έρευνα για τον καρκίνο του μαστού, στην ανάπτυξη καινοτόμων αντικαρκινικών φαρμάκων, στην ανοσοογκολογία και στην ιατρική ακριβείας.

Στον τομέα της μουσικής βραβεύθηκαν η 27χρονη Βρετανίδα μεσόφωνος Sophie Clark και ο μόλις 16 ετών Βρετανός τενόρος Malakai Bayoh, γνωστός διεθνώς από τις εμφανίσεις του στη Royal Opera House.

Ειδικές τιμητικές διακρίσεις στους Καρδιναλίους Anders Arborelius και Giuseppe Petrocchi

Το Βραβείο Πολιτισμού, αφιερωμένο στον νεαρό Μεξικανό μάρτυρα Άγιο José Sánchez del Río, απονεμήθηκε στους Καρδιναλίους Anders Arborelius, Επίσκοπο Στοκχόλμης, και Giuseppe Petrocchi, Επίτιμο Μητροπολίτη Αρχιεπίσκοπο της L’Aquila και Πρόεδρο της Καρδιναλικής Επιτροπής Εποπτείας του Ινστιτούτου Θρησκευτικών Έργων (IOR). Στους δύο Καρδιναλίους προσφέρθηκαν, ως εθιμοτυπικό δώρο του Ιδρύματος Vexillum, ειδικά φιλοτεχνημένα δαχτυλίδια δημιουργίες του διακεκριμένου κοσμηματοποιού Γιώργου Πονηρού. Την τιμητική προσφορά πραγματοποίησαν τα παιδιά του δημιουργού, Ασπασία και Δημήτρης Πονηρός, παρουσία της μητέρας τους, Χριστίνας Σδούκου.

Στην κατηγορία των θεσμικών δραστηριοτήτων τιμήθηκαν οκτώ στελέχη των Ιταλών Καραμπινιέρων, για την εξαιρετική υπηρεσιακή τους δράση και την προστασία πολιτών κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης σε χρηματαποστολή.

Η τελετή πλαισιώθηκε μουσικά από τους βραβευθέντες Sophie Clark και Malakai Bayoh, με ερμηνείες έργων θρησκευτικής μουσικής, μεταξύ των οποίων τα «Anima Christi» και «Ave Maria» του Gounod.

H Γενική Γραμματέας των Διεθνών Βραβείων «Vexillum Giuseppe Sciacca» Βίκυ Μπαφατάκη δήλωσε «Τα Διεθνή Βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca» συνεχίζουν, επί 24 χρόνια, να αναδεικνύουν ανθρώπους των οποίων η επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και ανθρωπιστική προσφορά υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά, στην έρευνα, στον εθελοντισμό, στον ανθρωπισμό και στην αλληλεγγύη.

Την οπτικοακουστική κάλυψη της τελετής υποστήριξε η VCM Productions, με σκηνοθέτη τον Ευάγγελο Μαθά, εικονολήπτη τον Κώστα Παπαδόπουλο και εικονολήπτη και φωτογράφο τον Παναγιώτη Μαντά.

Τα γλυπτά των βραβείων φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος Έλληνας γλύπτης Γιώργιος Ρούσσης, ενώ στους χορηγούς της διοργάνωσης συγκαταλέγονται οι Arvanitis Constructions στο χώρο της ναυπηγικής και των κατασκευών, AEGEAN, Poniros, Flex Auto (Ιταλία), Labochem και Artyon.

Την ενδυματολογική εμφάνιση της Γενικής Γραμματέως των Διεθνών Βραβείων, Βίκυς Μπαφατάκη, επιμελήθηκε ο οίκος Prince Erotokritos, ενώ την Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων έντυσαν η σχεδιάστρια Δάφνη Βαλέντε.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Πριγκίπισσες Maria Pia και Giacinta Ruspoli, η Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων των Βραβείων Vexillum Sciacca, Κατερίνα Νίκου, η Ελένη Κωστοπούλου, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Εύη Φραγκάκη, η δημοσιογράφος Βιργινία Πισιμίση, η Δρ. Ιατρικής, Χειρουργός Χριστίνα Τσαρδίκου και Πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» στην Αργεντινή με τις κόρες της, την ιατρό Δήμητρα Fararce Τσαρδίκου και την οικονομολόγο Rafaella Farace Τσαρδίκου, οι Σοφία και Περικλής Δασκαλάκη, ο φοροτεχνικός Θωμάς Μπαφατάκης, η Μαρία Παπαδοπούλου, ο Άγγελος Χλεμπογιάννης, η Ειρήνη Τούμπανου και οι εθελόντριες Νικόλ Δελή, Δάφνη Θοεδωρακέα και η Κατερίνα Πατρινού που είχαν την ευθύνη της παράδοσης των βραβείων.

Ο διεθνής θεσμός, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Vexillum, είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Giuseppe Sciacca, ενός νέου ανθρώπου που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 26 ετών, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τις αξίες, το πνεύμα του εθελοντισμού και του ανθρωπισμού που χαρακτήριζαν τη σύντομη ζωή του.