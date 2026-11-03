Το γαλλικό λογοτεχνικό βραβείο Γκονκούρ 2026 (Goncourt 2026) απονέμεται στο “L’Inconnue du quai de Javel”, του Φιλίπ Zεναντά στο οποίο ο 62χρονος συγγραφέας ερευνά τη δολοφονία μιας νεαρής από τη Βρετάνη στα τέλη των χρόνων του 1950.

Ο Φιλίπ Ζεναντά, που διαδέχεται τον Λοράν Μοβινιέ στο πάνθεον των νικητών του βραβείου, κατέκτησε ένα πιστό αναγνωστικό κοινό με μυθιστορήματα-ποταμό που αφορούν εγκλήματα, όπως τα “Sulak” (2013), “La Petite Femelle” (2015) και “La Serpe” (2017).

Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα βιβλία του “Η Νεφερτίτη σ’ ένα χωράφι με ζαχαροκάλαμα” (Modern Times, 2002) και “Ο κοσμοναύτης” (εκδόσεις Λαγουδέρα, 2006).