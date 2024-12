Στον ιστορικό κινηματογράφο Studio new star art cinema θα πραγματοποιηθεί το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας (Athens International Digital Film Festival, AIDFF) από τις 12 έως 18 Δεκεμβρίου 2024

«Νέοι σκηνοθέτες» θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν στο κοινό, στην ειδική κατηγορία που το φεστιβάλ θέσπισε τα τελευταία 12 χρόνια. Το φετινό φεστιβάλ,

συνεχίζει την παράδοσή να στοχεύει σε μία καλλιτεχνική επιλογή ταινιών από όλο το φάσμα της κινηματογραφικής τέχνης. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να

απολαύσουν παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές αλλά και Αθηναϊκές πρεμιέρες, ταινίες που ξεκινούν την πορεία τους από το AIDFF, κάποιες που συνεχίζουν την κινηματογραφική τους πορεία, και άλλες που επιλέγουν να κλείσουν εδώ τον φεστιβαλικό τους κύκλο.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF συμπεριλαμβάνει σταθερά στο πρόγραμμα του θεματικά αλλά και ανθρωποκεντρικά αφιερώματα.

Έχοντας καθιερωθεί ως πολιτιστική κίνηση προωθεί και αναδεικνύει ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με ιδιαίτερη προσφορά στην ελληνική και διεθνή

πραγματικότητα.

Στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF θα βραβευθούν για το έργο τους οι σκηνοθέτες Δήμος Θέος και ο Βασίλης

Γεωργιάδης.

Το φετινό AIDFF επεκτείνεται πέρα από τα φεστιβαλικά του όρια, γίνεται μια πολύτιμη πλατφόρμα για την εξερεύνηση της τέχνης και του σινεμά.

Οι ταινίες που παρουσιάζονται αποτελούν αφηγήσεις που αναδεικνύουν την ανθρώπινη εμπειρία με βάθος και συναισθηματική ενδοσκόπηση. Η ποικιλία των ταινιών αποκαλύπτει τη διαφορετικότητα και τον πλούτο της τέχνης στον κινηματογράφο.

Το Φεστιβάλ κατάφερε σε αυτά τα δεκατρία χρόνια να καθιερώσει τον εαυτό του ως έναν επιδραστικό θεσμό. Το Φεστιβάλ αποτελεί πλέον μια εξέχουσα διεθνή πλατφόρμα για την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.

Το AIDFF συνεχίζει να εμπνέει και να ωθεί τόσο νέους δημιουργούς όσο και κοινό, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση για το σινεμά και την τέχνη. Οι δημιουργοί επιδεικνύουν τη διάθεση να παρουσιάσουν τον κόσμο με νέους κινηματογραφικούς τρόπους, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να ενώνει και να εμπνέει. Μέσα από αυτήν την εμπειρία, δημιουργείται συνεχώς μια νέα γενιά δημιουργών με ανοιχτό πνεύμα και ανεξάρτητη αντίληψη, χωρίς περιοριστικά όρια.

Κάθε χρόνο, η εξέλιξη της ψηφιακής πραγματικότητας μας παρακινεί να αναθεωρούμε το μέσο που χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία ταινιών και να καθορίζουμε τα όρια των νέων τεχνολογιών, ώστε να είμαστε δημιουργικοί χρήστες των νέων μέσων και να μην αφήσουμε τα νέα μέσα να καθορίσουν τον τρόπο που θα τα χρησιμοποιούμε. Η αναζήτηση αισθητικής παραμένει στο επίκεντρο του AIDFF, ενώ η ανεξάρτητη παραγωγή συνεχίζει να διαμορφώνει την τέχνη του κινηματογράφου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIDFF

13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας

Από 12 έως και 18 Δεκεμβρίου

Ημερήσιο εισιτήριο 6€

Κάρτα διαρκείας για όλο το Φεστιβάλ 20€

Studio new star art cinema Σταυροπούλου 33, Σπάρτης Πλ. Αμερικής

Τηλ: 210 8640054

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου Έναρξη 18:00

Διεθνές Διαγωνιστικό Μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ

18:00 Return Of The Creeps Νίκος Χαντζής 89λεπτά

19:40 Το Σάλτο του Ήμερου Κώστας Κολλημένος 71λεπτ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου Έναρξη 18:00

Διεθνές Διαγωνιστικό μικρού μήκους ντοκιμαντέρ

18:00 Κατοχή – Αντίσταση – Απελευθέρωση Ίων Ευθυμίου 20:40

18:21 Trash Walk Ευριπίδης Καρύδης 19:10

18 41 Κάνε έρωτα, όχι πορνό Πέτρος Λουλές 6:51

18:48 Ο Βακιρτζής στο Αττικόν Θανάσης Παπαθανασίου 12 λεπτά

Διεθνές Διαγωνιστικό Μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ Έναρξη 19:00

19:01 Μια Γεύση από Ζωή Άλκης Σδούγκος 54:47

19:58 Ιορδάνης Ποταμός Θωμάς Σίδερης 61 λεπτά

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου / Saturday, December 14

Διεθνές Διαγωνιστικό Μικρού μήκους ταινίες – Έναρξη 18:00

18:00 ΤΑΞΙ Κωνσταντίνος Νικηφόρου Κύπρος 15:00

18:16 Ενδέκατο δευτερόλεπτο Κωνσταντίνος Σπανουδάκης 19:09

18:36 Κλημεντίνη Γιώργος Σταγάκης 12:37

18:48 ΚΑΠΠΑ Δαμιανός Χρυσοχοΐδης 14:33

19:03 Routine Suspense Σπύρος Πανταζής 1:00

19:05 Οι Ηθοποιοί Θοδωρής Βουρνάς 24:49

19:30 Το τελευταίο κομμάτι Θεόδωρος Τζιάτζιος 10:36

19:41 Το δόντι και ο βράχος Κωστής Αλεβίζος 19:19

20:02 Το Κόστος Βαγγέλης Καραμπάσογλου, Αλέξανδρος Σαουλίδης 25:00

20:28 Wings Φοίβος Ήμελλος 17:33

20:45 Η πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο Μαίρη Κολώνια 14:53

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου Έναρξη 18:00

Διεθνές Διαγωνιστικό Μικρού μήκους ταινίες

18:00 SkiN Νικ Ψαρρός 16:42

18:17 Cactus IN NEED ΓιώργοςΔελλής 9:20

18:27 Life Κώστας Γεωργοσόπουλος 9:57

18:37 Η απόφαση Μέλανι Γεωργίου 6:59

Διεθνές Διαγωνιστικό μικρού μήκους ντοκιμαντέρ Έναρξη 18:45

18:45 Ο θησαυρός του Πάτερ Γιώργη Δήμητρα Μαργαριτίδου 21:41

19:08 Χρήστος Τσούκας από το παρελθόν στο παρών Κυρλίδης Μενέλαος 22

19:30 Μ 12 Γιάννης Λάσκαρης 30:00

Διεθνές Διαγωνιστικό ταινιών κινουμένων σχεδίων Έναρξη 20:00

20:00 Who Is The Zookeeper Masha Vasilkovsky, Ruah Edelstein, Jinghan Zhang

Αμερ. 13

20:14 NuoHai Jin Lim, XiaoMing Zhang Κίνα 4:56

20:20 Στο Half Jorge Morais Valle Ισπανία 24

20:45 ZOMBIE ΧΩΡΙΟΑΠΟΚΑΛΥΨ Δημητρης Ραλλιας Ελλάδα 3

20:48 Abrazos de Angeles Αλέκος Παπαδόπουλος Ελλάδα 6

20:54 Η ζωή και το έργο του Γιανούλη Χαλεπά Ζήνα Παπαδοπούλου Ελλάδα 7

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου Έναρξη 18:00

Διεθνές Διαγωνιστικό Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

18:00 The Lethal Force : THE DREAM II ΕμμανουήλΧαράλαμποςΤσελίδης 97

Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Χορού Έναρξη 19:40

19:40 Η Σιωπηλή Συνθετική Συμφωνία Γιαννακόπουλος Ευστάθιος 6:59

19:48 Beast Iwona Pasińska Πολωνία 9min

19:58 Βασίλειο Jagoda Turlik Πολωνία 8

Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Βίντεο Αρτ Έναρξη 20:07

20:07 Προσωπικό Αλεξάνδρα Τζουανάκη 12

20:20 Παρενόχληση Γιάννης Σακλαμάκης 5

Διεθνές Διαγωνιστικό πειραματικών ταινιών Έναρξη 20:26

20:26 Οι δύο Ευάγγελος Βλαχάκης, Πέννυ Μηλιά 5:00

20:32 Επιστολή Diana Chemeris 5:28

20:38 Πορφυρός Ορίζοντας Αντιγόνη Μπιτσικώκου 7:23

20:46 Όχι άλλες ανθρώπινες υπάρξεις μόνο σώματα Larry Cool uk 13

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου Έναρξη 18:00

Διεθνές Διαγωνιστικό Μικρού μήκους ταινίες μέρος 3ο

18:00 Καθαρτήριο Χρήστος Αρφάνης 16

18:17 Μαύρη δαντέλα Στελίνα Κούλη 12:20

18:30 Η επιθυμία χρειάζεται κάποια απόσταση Άγγελος Γουργουλέτης 4:41

18:35 To μανεκέν Μαίρη Κλάμπουρα 5

18:41 Η αναγκαία φυγή Ευθύμιος Παπαευθυμίου 10

Διεθνές Διαγωνιστικό ταινιών κινουμένων σχεδίων – Έναρξη 18:52

18:52 Κι αν κοιμηθήκατε… Άλκηστις Παπά Ελλάδα 3

18:56 Blot Zachary Tyler Vickers Αμερική 2

18:59 Επιλέγοντας την άγνοια Μαρίζα Τσέβα Ελλάδα 7

19:07 G3N3SIS Αντώνης Δούσιας Ελλάδα 9

19:17 Ghariba & Ajeeb Boubaker Boukhari Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 7

19:25 Hu Tu Noodles FanshushanΑγγλία 3

19:29 Love Photosynthesis Alisa ZolonzΟυκρανία 4:00

19:34 No Halloween this year_The Horror IsRealΛάμπροςΠαπαθανασίουΕλλάδα 3

19:38 Oniris Nano BorΑργεντινή 4:54

19:44 Η σοφή γάτα Xinyuan Huang Κίνα, Σιγκαπούρη 3

19:48 Unique Together Lena Kadriye Ziyal Ολλανδία 2

Διεθνές Διαγωνιστικό μικρού μήκους ντοκιμαντέρ 19:50

19:50 Ware the Buffalo Roams john marshall Αμερική 20

20:11 Ο άνθρωπος πάνω από το Αιγαίο Αλέξανδρος Νικόλαος Παγώνης 15

20:27 Θεόδωρος Παπαγιάννης γλύπτης Νίκος Παπακώστας 42

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου Special screening

19:30NEWSTAR Μια Οδύσσειαστους Κινηματογράφους Τέχνης Θανάσης Παπαθανασίου 25’

19:45 ΠΡΟΒΟΛΉ Βασίλης Γεωργιάδης 5λεπτο βίντεο αφιέρωμα

19:52 ΠΡΟΒΟΛΗ Δήμος Θέος 5λεπτο Βίντεο Αφιέρωμα

20:00 Τελετή λήξης Βραβεύσεις