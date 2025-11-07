Διέσχισε με κανό τα παγωμένα νερά της λίμνης της Καστοριάς, αιωρήθηκε πάνω από την κοιλάδα των Τεμπών, «σκαρφάλωσε» στα επιβλητικά βράχια των Μετεώρων και περπάτησε στην αμμουδιά της απομονωμένης ακτής της Ζακύνθου, με το διάσημο ναυάγιο. Το «ιπτάμενο» πιάνο της Έλενας Ξυδιά αυτή τη φορά «προσγειώθηκε» σε μια απόκρημνη πλαγιά του Ολύμπου, χαρίζοντας τις μελωδίες του στη φύση του βουνού των θεών.

Η μουσικός, που έχει συνδέσει το όνομά της με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, παρουσίασε το νέο κεφάλαιο του Piano Project στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, ένα από τα πιο γραφικά και ιστορικά σημεία της περιοχής, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τη Βροντού του Δήμου Δίου – Ολύμπου και σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων.

«Όταν φτάσαμε, λίγο πριν τις 5 το πρωί, ήταν ακόμα σκοτεινά. Φωτίζαμε με φακούς για να στήσουμε το πιάνο στο μικρό μπαλκόνι της εκκλησίας, πάνω από το φαράγγι, όπου χωρούσε οριακά», αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Έλενα Ξυδιά. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας, διακόπηκαν όταν ο ήλιος ανέβηκε αρκετά και συνεχίστηκαν το απόγευμα, μέχρι τη δύση του. «Βιώσαμε τρομερά συναισθήματα. Η ησυχία ήταν απόλυτη και τη γεμίσαμε με τους ήχους μας. Ακούγαμε τις νότες να αντηχούν ανάμεσα στους βράχους και να χάνονται μέσα στην απεραντοσύνη του Ολύμπου», περιγράφει το ιδιαίτερο οπτικοακουστικό ταξίδι.

Το αποτέλεσμα, όπως και σε κάθε σταθμό του Piano Project, είναι ένα βίντεο-ποίημα. Η μελωδία και η φύση συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τόσο την ελληνική τοπιογραφία όσο και τη δύναμη της τέχνης. «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που το αποτέλεσμα αγκαλιάζεται από τον κόσμο. Είναι κάτι που συγκεντρώνει μόνο θετικά σχόλια και πιστεύω ότι το βλέπουν σαν μια φωτεινή ακτίνα μέσα στη μαυρίλα των ειδήσεων. Ίσως γιατί κουβαλά μια αισιοδοξία, μια καθαρή ενέργεια που δεν τη συναντάς συχνά», υπογραμμίζει η κ. Ξυδιά.

Συνοδοιπόρος της από την αρχή του εγχειρήματος είναι ο πολύτιμος συνεργάτης της, σκηνοθέτης Πασχάλης Μάντης. Μαζί συνεχίζουν να εξελίσσουν το Piano Project, το οποίο -όπως αναφέρει η ίδια, έχει πλέον την αιγίδα του ΕΟΤ και έχει αποσπάσει βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, από το Λος ‘Αντζελες μέχρι την Ινδία.

Επόμενος σταθμός τους είναι η Κροατία, όπου γύρισαν πρόσφατα νέο βίντεο στο παραμυθένιο κάστρο Τράκοσκαντ, ένα έργο που θα παρουσιαστεί την περίοδο των Χριστουγέννων. Όσο για την Ελλάδα, η Έλενα Ξυδιά υπόσχεται πως το ταξίδι συνεχίζεται, σε «κρυφά» σημεία που πολλές φορές προτείνουν οι ίδιοι οι δήμοι ή οι δημότες τους. Έτσι, το πιάνο θα συνεχίσει να «πετά», κουβαλώντας κάθε φορά μια καινούρια ιστορία, μια μελωδία και μια ανάσα ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Σ.Κ.