Στον Θωμά Μοσχόπουλο απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Βραβείων Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (Auditorium Theo Angelopoulos).

Το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας έλαβαν οι Σοφία Κόκκαλη («Ι-ΟΝΕ» του Ιβάν Βιριπάγιεφ) και Ιώβη Φραγκάτου («Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι), το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας ο Δημήτρης Καταλειφός («Barrymore – O άνθρωπος πίσω από τον θρύλο» του Ουίλιαμ Λους), το Βραβείο Σκηνοθεσίας η Ελένη Σκότη («Το ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ) και το Βραβείο Καλύτερης Παράστασης η «Διόρθωση» του Τόμας Μπέρνχαρντ σε παραγωγή Αθώο Σώμα, Alberto Tutti, Ρορές.

Την τελετή παρουσίασαν οι κριτικοί και ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Γιώργος Παπαγιαννάκης και Ελευθερία Ράπτου, με μουσική συνοδεία από το Athenaeum Saxophone Quartet. Η τελετή, αφιερωμένη στη μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντος ιδρυτικού μέλους της Ένωσης Δημήτρη Τσατσούλη, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Συνολικά απονεμήθηκαν 17 βραβεία, 2 έπαινοι, καθώς και το τιμητικό Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου, ανάμεσα σε 126 υποψηφιότητες που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους αρτιότητα.

Τα Βραβεία, στα οποία το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι χορηγός επικοινωνίας, κάλυψαν τη θεατρική σεζόν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή τις παραστάσεις που έκαναν πρεμιέρα αυτό το διάστημα και αφορούν αμιγώς ελληνικές παραγωγές. Η εξαμελής Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, παρακολούθησε συστηματικά το ρεπερτόριο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, καθώς και των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ολόκληρης της επικράτειας.

Αναλυτικά οι νικητές:

Βραβείο Φωτιστικού Σχεδιασμού: Στέλλα Κάλτσου («Βάκχες» του Ευριπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, διασκευή με Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Tiger Lillies σε μουσική και δράση, συμπαραγωγή Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – ΚΘΒΕ, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου)

Βραβείο Κίνησης – Χορογραφίας: Αντωνία Οικονόμου («Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ», βασισμένο στο ομότιτλο διήγημα του Δημήτρη Χατζή, σκηνοθεσία Στεφανία Γουλιώτη, Πειραιώς 260, Φεστιβάλ Αθηνών)

Βραβείο Μουσικής – Μουσικού Σχεδιασμού: Μπλέιν Ρέινιγκερ («Ιβάνοφ!» του Άντον Τσέχοφ, σκηνοθεσία/διασκευή Γιάννης Χουβαρδάς, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά)

Βραβείο Ενδυματολογίας: Ελένη Μανωλοπούλου («Ντάμα Πίκα», δραματοποιημένη νουβέλα του Πούσκιν, σκηνοθεσία Στάθης Λιβαθινός, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας)

Βραβείο Σκηνογραφίας: Μαρινένα Καλαϊτζαντωνάκη («ΑΜΛΕΤ (machine)» των Ουίλιαμ Σαίξπηρ και Χάινερ Μύλλερ, σκηνοθεσία/διασκευή Σοφία Αντωνίου, Θέατρο Πορεία)

Βραβείο Video Art: Παντελής Μάκκας («Astoria» του Κωνσταντίνου Σαμαρά, σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου, Παλλάς)

Α΄ Τιμητικός Έπαινος: Πέτρος Μάρκαρης (συγγραφέας – μεταφραστής)

Βραβείο Καλύτερης Παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών («Γη της επαγγελίας» της Γεωργίας Μαυραγάνη, σκηνοθεσία/δραματουργία Γεωργία Μαυραγάνη)

Βραβείο Θεάτρου για Παιδιά και Εφήβους: «Βαρώνος Μυνχάουζεν – Οι φανταστικές περιπέτειες» (βασισμένο στην αγγλική έκδοση του 1785 του Ρούντολφ Έριχ Ράσπε), διασκευή Άντρη Θεοδότου, σκηνοθεσία Δημήτρης Δεγαΐτης, Θέατρο Βεάκη

Βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού Έργου: Βασίλης Μαγουλιώτης [Suyako] – «Η συναρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα», σκηνοθεσία Βασίλης Μαγουλιώτης, Προσκήνιο

Βραβείο Δραματουργίας: Ρούλα Πατεράκη («Ο ουρανός κατακόκκινος» της Λούλας Αναγνωστάκη, σκηνοθεσία Ρούλα Πατεράκη, Θησείον)

Β΄ Έπαινος: Όλγα Φαλέι

Βραβείο Νέας Ηθοποιού: Ζωή Μυλωνά («Γιοι και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού, σκηνοθεσία Γιάννης Καλαβριανός, Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου) και Ασημένια Βουλιώτη («Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας», εμπνευσμένο από το έργο του Δημητρίου Κορομηλά, κείμενο/σκηνοθεσία Γιάννης Καλαβριανός, Ακροπόλ)

Βραβείο Νέου Ηθοποιού: Νικολάκης Ζεγκίνογλου («Cleansed» της Σάρας Κέιν, σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης) και Στρατής Χατζησταματίου («Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή, σκηνοθεσία Γιωργής Τσουρής, Άνεσις)

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Σοφία Κόκκαλη («Ι-ΟΝΕ» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου) και Ιώβη Φραγκάτου («Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, διασκευή/σκηνοθεσία Γιάννης Νταλιάνης, Θησείον, Πορεία)

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Δημήτρης Καταλειφός («Barrymore – O άνθρωπος πίσω από τον θρύλο» του Ουίλιαμ Λους, σκηνοθεσία Φοίβος Σαμαρτζής, Άνεσις)

Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών: «Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν» του Ανέστη Αζά (συνεργασία στη δραματουργία Μιχάλης Πητίδης, σκηνοθεσία Ανέστης Αζάς, Προσκήνιο) και «Flux playground» (σκηνική σύλληψη – επιτελεστική εγκατάσταση Κώστας Ντάφλος – Φανή Αράπη, Πανεπιστημιακή Λέσχη / Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ελένη Σκότη («Το ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ, Σύγχρονο Θέατρο)

Βραβείο Καλύτερης Παράστασης: «Διόρθωση» του Τόμας Μπέρνχαρντ (δραματουργία/σκηνοθεσία Τάσος Πετρίτσης, παραγωγή: Αθώο Σώμα, Alberto Tutti, Ρορές)

Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου: Θωμάς Μοσχόπουλος

Η κριτική επιτροπή των Βραβείων ήταν (με αλφαβητική σειρά): Ρέα Γρηγορίου, Σμαρώ Κώτσια, Ιωάννα Μπλάτσου, Γιώργος Παπαγιαννάκης, Σάββας Πατσαλίδης, Ελευθερία Ράπτου.

Στη φωτογραφία που παραχωρείται προς χρήση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών (credit: Γκέλη Μαρινέλη) εικονίζονται (από αριστερά) οι Θωμάς Μοσχόπουλος, Δημήτρης Καταλειφός και Ιωάννα Μπλάτσου.