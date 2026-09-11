Μια τελείως διαφορετική, απρόσμενη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη αποκαλύπτεται στον «Θρόνο του Ξέρξη», τη βραβευμένη μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογηροπούλου σε παραγωγή του Onassis Culture.

Το φιλμ, το οποίο πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην 61η Semaine de la Critique του Φεστιβάλ Καννών αποσπώντας το Βραβείο Canal+, ταξίδεψε στη συνέχεια σε περισσότερες από 20 χώρες και συμμετείχε σε 40 διεθνή φεστιβάλ, ενώ τιμήθηκε και με το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Η επαναφορά της ταινίας στο Onassis Channel στο YouTube, αλλά και στο ERTFLIX, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στο κοινό να επανανακαλύψει μια ιδιαίτερη κινηματογραφική ερμηνεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη, σε μια δραματική κάστα εντελώς απομακρυσμένη από τη γνώριμη εικόνα του τραγουδιστή της πίστας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εντάσσεται αρμονικά σε αυτό το ατμοσφαιρικό σύμπαν, υποδυόμενος έναν ρόλο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια καλλιτεχνική του περσόνα και αναδεικνύει μια πιο εσωτερική, χαμηλόφωνη και μυσταγωγική ερμηνευτική πτυχή του.

Η μικρού μήκους ταινία «Στον Θρόνο του Ξέρξη» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη:

Η πλοκή τοποθετείται στα ναυπηγεία του Περάματος, όπου η σκηνοθέτις κατασκευάζει έναν αυστηρό, δυστοπικό κόσμο στον οποίο η ανθρώπινη επαφή είναι αυστηρά απαγορευμένη. Σε αυτό το περιβάλλον απόλυτου ελέγχου, συναισθηματικής απομόνωσης και βιομηχανικής τραχύτητας, οι ανθρώπινες σχέσεις μετατρέπονται σε τεχνητές προσομοιώσεις εγγύτητας, ενώ η έμφυτη ανάγκη για συντροφικότητα, επιθυμία και αληθινή σύνδεση πιέζεται να βρει νέους, ανοίκειους τρόπους έκφρασης.

Δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη εμφανίζεται ένα πολυσυλλεκτικό καστ ηθοποιών και ερμηνευτών, το οποίο απαρτίζεται από τους Άντζελα Μπρούσκου, Μυρτώ Κοντονή, Ξένια Ντάνια, Λορένζο Σαρζάν, Kevin Zans Ansong, Jordan Genidogan και Βασίλη Κουτσογιάννη. Η ταινία έχει συνολική διάρκεια 15 λεπτά και είναι άμεσα διαθέσιμη για το ψηφιακό κοινό μέσα από την πλατφόρμα του ERTFLIX, καθώς και από το επίσημο κανάλι του Onassis Culture στο YouTube.