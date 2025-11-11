Το Booker Prize, περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο που απονέμεται σε μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα κάθε χρόνο, δόθηκε φέτος στον Βρετανό και Ούγγρο συγγραφέα Ντέιβιντ Σάλαϊ, για το έκτο μυθιστόρημά του, υπό τον τίτλο Flesh («Σάρκα»), στην τελετή η οποία διεξήχθη στο Λονδίνο χθες Δευτέρα το βράδυ.

Πρόκειται για τον πρώτο συγγραφέα με βρετανική και ουγγρική καταγωγή ο οποίος λαμβάνει το βραβείο αυτό, ισότιμο με το γαλλικό Goncourt και συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών (56.800 ευρώ).

Ο λογοτέχνης, γεννημένος το 1974, διαδέχεται τη Σαμάνθα Χάρβεϊ, τη Βρετανή που το είχε λάβει την περασμένη χρονιά για το Orbital, σύντομο λυρικό μυθιστόρημα που παρακολουθεί έξι αστροναύτες σε διαστημικό σταθμό.

Απόσπασμα του έργου του Σάλαϊ, που ερμήνευσε ο ράπερ Stormzy, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της τελετής.

Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερο από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, τον Ιρλανδό Ρόντι Ντόιλ, που είχε λάβει επίσης Μπούκερ το 1993. Το μυθιστόρημα Flesh ακολουθεί τη ζωή Ούγγρου, του Ίστβαν, από την ταραγμένη εφηβεία του στη γενέτειρά του ως την επιστροφή του στην πατρίδα του σε προχωρημένη ηλικία, με το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής να εκτυλίσσεται στο Λονδίνο, όπου μετανάστευσε.

Το κείμενο αποτελεί συνέχεια ενός από τα προηγούμενα έργα του, του All That Man Is («Όλα όσα είναι ο άνδρας»). Το κείμενο, που είχε επαινεθεί από τους κριτικούς, συμπεριλαμβανόταν στη «βραχεία λίστα» για το Μπούκερ του 2016.

Το μυθιστόρημα Flesh εμβαθύνει στη ζωή ενός απλού άνδρα και στα βάσανά του. Ο δημιουργός είπε πως σκοπός του ήταν να γράψει «για τη ζωή ως σωματική εμπειρία», για ένα «ζωντανό σώμα στον κόσμο».

Το βραβείο Μπούκερ απονέμεται από το 1969 και συνέβαλε στην επιτυχία συγγραφών όπως ο Σαλμάν Ρούσντι, η Μάργκαρετ Άτγουντ, η Αρουντάτι Ρόι. Πέρα από το χρηματικό έπαθλο, προσφέρει διεθνή φήμη, εν πολλοίς συνώνυμη με την εκδοτική επιτυχία.

Τρεις από τους άλλους διεκδικητές του περίβλεπτου βραβείου είχαν ήδη εμφανιστεί σε προηγούμενες βραχείες λίστες, ανάμεσά τους η Κίραν Ντεσάι, η ινδή δημιουργός του The Loneliness of Sonia and Sunny, έπους που της πήρε 20 χρόνια να γράψει, κι ο Άντριου Μίλερ, ο βρετανός δημιουργός του The Land in Winter.

Καινοτομία του 2025: οι οργανωτές ανήγγειλαν πρόσφατα πως θα απονέμεται επίσης χωριστό βραβείο Μπούκερ, ειδικά για την παιδική λογοτεχνία, με άλλα λόγια έργα γραμμένα ή μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα και δημοσιευμένα στη Βρετανία, απευθυνόμενα σε αναγνώστες και αναγνώστριες 8-12 ετών. Θα αρχίσει να απονέμεται το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου