Αγαπήθηκαν και μας συγκίνησαν από τις πρώτες κιόλας παραστάσεις, τα εισιτήρια τους γρήγορα έγιναν ανάρπαστα και στα μέσα της τρίτης θεατρικής τους σεζόν, μεταφέρθηκαν λόγω αυξημένης ζήτησης σε μεγαλύτερο θέατρο.

Οι Στρακαστρούκες, το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα για να κάνουν και πάλι μπαμ στην καρδιά μας! Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός, βάζοντας την «αγία ελληνική οικογένεια» στο μικροσκόπιο, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις κριτικές να κάνουν λόγο για ένα συγκλονιστικό one-manshow γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση.

Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Η πρεμιέρα της καλοκαιρινής περιοδείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου στις 22 Ιουνίου.

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – ΑρσενίαΦιλίδου

Φωτογραφίες: ΕλίναΓιουνανλή

Βίντεο: ΘωμάςΠαλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: ΕιρήνηΛαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Διάρκεια: 70 λεπτά

Πληροφορίες

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ]

Προσφορά για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων 15€

Προπώληση: more.com

Πρόγραμμα περιοδείας

22 Ιουνίου

Παπάγου

25 Ιουνίου

Λάρισα

26 Ιουνίου

Βόλος

1 Ιουλίου

Θέατρο Βράχων

3 Ιουλίου

Χαλκίδα

6 Ιουλίου

Βεάκειο

9 Ιουλίου

Ιωάννινα

10 Ιουλίου

Αιγάλεω

14 Ιουλίου

Βριλήσσια

22 Ιουλίου

Θεσσαλονίκη

17 Αυγούστου

Χανιά

18 Αυγούστου

Ρέθυμνο

19, 20 Αυγούστου

Ηράκλειο